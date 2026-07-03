Ζητούνται... εθελοντές χειριστές drones για την προστασία του εναέριου χώρου της Μόσχας

Θα εργαστείτε με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το αστικό περιβάλλον, αναφέρει μεταξύ άλλων η αγγελία που αναρτήθηκε στον μεγαλύτερο ιστότοπο θέσεων εργασίας στη Ρωσία