Ζητούνται... εθελοντές χειριστές drones για την προστασία του εναέριου χώρου της Μόσχας
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Ζητούνται... εθελοντές χειριστές drones για την προστασία του εναέριου χώρου της Μόσχας

Θα εργαστείτε με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το αστικό περιβάλλον, αναφέρει μεταξύ άλλων η αγγελία που αναρτήθηκε στον μεγαλύτερο ιστότοπο θέσεων εργασίας στη Ρωσία

Ζητούνται... εθελοντές χειριστές drones για την προστασία του εναέριου χώρου της Μόσχας
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Ο μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς θέσεων εργασίας στη Ρωσία, HeadHunter, διαφημίζει θέσεις εργασίας για χειριστές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) για την προστασία των ουρανών πάνω από τη Μόσχα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Η διαδικτυακή αγγελία αναφέρει πως αναζητούνται υποψήφιοι για μια εθελοντική μονάδα που αποκαλείται Combat Army Reserve Force (Εφεδρική Δύναμη Στρατού Μάχης) η οποία έχει επιφορτιστεί να «διασφαλίσει την ασφάλεια της πρωτεύουσας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις και συστήματα επιτήρησης».

«Θα εργαστείτε με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το αστικό περιβάλλον», αναφέρει.


Η περιγραφή της θέσης περιλαμβάνει ετοιμασία προ πτήσης και χειρισμό drones, πραγματοποίηση αναγνωριστικών αποστολών και «πτήσεων για συγκέντρωση συνόλων δεδομένων, ημέρα και νύχτα».

Οι υποψήφιοι απαιτείται μόνο να έχουν «βασικές τεχνικές δεξιότητες» και επιθυμία για πρόοδο στο πεδίο. Όμως η αμοιβή --που ξεκινάει από 150.000 ρούβλια (1.950 δολάρια ΗΠΑ) τον μήνα-- υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο για τη Μόσχα που υπερβαίνει τα 200.000 ρούβλια.

Στα σχόλια, κάποιος ο οποίος παρουσιάζεται ως «αρχιεπιθεωρητής» έγραψε: «Μια εξαιρετική, πολύ δεμένη ομάδα - υπήρχαν σπουδαίες ευκαιρίες για ανάπτυξη, μια θετική επιχειρησιακή κουλτούρα, η ευκαιρία επιλογής εργασίας που ταίριαξε με τα ενδιαφέροντά μου και υποστήριξη από τη διοίκηση. Ο μισθός είναι ανάλογα με την επίδοση, που σημαίνει ότι μπορείτε να αυξήσετε το εισόδημά σας».

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Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πότε αναρτήθηκε για πρώτη φορά η αγγελία, όμως αυτή είχε επικαιροποιηθεί την 1η Ιουλίου. Τον Ιούνιο η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones εναντίον της Μόσχας περιλαμβανομένων δύο πληγμάτων μέσα σε τρεις ημέρες σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται μόλις στον περιφερειακό της πόλης. Το Κρεμλίνο έχει πει πως λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της άμυνας της Ρωσίας απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.

Αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε το φονικότερο πλήγμα της φέτος εναντίον του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 ανθρώπους.
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