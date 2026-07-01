Tο Ιράν λέει ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας και ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων
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Ιράν ΗΠΑ Συμφωνία μνημόνιο συνεργασίας Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Tο Ιράν λέει ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας και ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων

Για την εξέλιξη αυτή έκανε ανάρτηση ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά

Tο Ιράν λέει ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Ντόχα με συμφωνία για μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας και ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων
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Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

Όπως αναφέρει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού διαύλου επικοινωνίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως αύριο. Σκοπός του θα είναι η άμεση αναφορά, καταγραφή και αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Ο Γκαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης ότι επετεύχθη συμφωνία για τη σταδιακή αποδέσμευση μέρους των περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αγαθών και προϊόντων που καλύπτουν βασικές ανάγκες της χώρας.


Οι εξελίξεις θεωρούνται σημαντικές, καθώς ενδέχεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών και στη διατήρηση της εύθραυστης συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου.
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