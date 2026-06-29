Βίντεο: Η σύλληψη των υπόπτων για το μακελειό με τους 6 νεκρούς στη Γερμανία, έπεσαν σε μπλόκο ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Ένοπλη επίθεση Πυροβολιασμοί

Βίντεο: Η σύλληψη των υπόπτων για το μακελειό με τους 6 νεκρούς στη Γερμανία, έπεσαν σε μπλόκο ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν

Οι πυροβολισμοί έπεσαν κοντά σε παιδικό σταθμό στο Stade της Βόρειας Γερμανίας ενώ οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους - Το κίνητρο πίσω από την επίθεση φέρεται να είναι οι προσωπικές διαφορές

Βίντεο: Η σύλληψη των υπόπτων για το μακελειό με τους 6 νεκρούς στη Γερμανία, έπεσαν σε μπλόκο ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν
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Την στιγμή των δύο υπόπτων για τους πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στο Stade της Βόρειας Γερμανίας έχει καταγράψει αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. 

Όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε η Bild, το αυτοκίνητο με τους υπόπτους κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο δρόμο όταν ο οδηγός αντιλαμβάνεται πως έχει πέσει σε μπλόκο της Αστυνομίας και δεν έχει διέξοδο.

Ακινητοποιεί το όχημά του και αμέσως, πάνοπλοι αστυνομικοί πλησιάζουν και τους ζητούν να κατέβουν από το αυτοκίνητο.  Μόλις το πράττουν, πέφτουν στο έδαφος και συλλαμβάνονται. 


Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους 

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς «σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού» στο Stade, στη βόρεια Γερμανία, σύμφωνα με την αστυνομία. Τα πρώτα πέντε θύματα είναι τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας οι οποίοι πέθαναν επιτόπου ενώ ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. 



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Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την επίθεση και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην σύλληψη δύο ατόμων, το ένα εκ των οποίων φέρεται να είναι αυτό που πυροβόλησε,  σύμφωνα με όσα ανάφερε   εκπρόσωπος της αστυνομίας στο BBC

Βίντεο: Η σύλληψη των υπόπτων για το μακελειό με τους 6 νεκρούς στη Γερμανία, έπεσαν σε μπλόκο ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν
Οι αστυνομικοί μπαίνουν στο Κέντρο Νεότητας


Στην συνέχεια, έγινε γνωστό πως οι συλλήψεις ήταν τρείς με την εμπλοκή του τρίτου ατόμου να εξακολουθεί να διερευνάται, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα και όπως μετέδωσε το Der Spiegel




Κοντά σε παιδικό σταθμό οι πυροβολισμοί 

Οι πυροβολισμοί, όπως μετέδωσε ο  γερμανικός δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός ZDF, σύμφωνα  με εκπρόσωπο της πόλης έπεσαν κοντά σε παιδικό σταθμό. Μάλιστα, την στιγμή της επίθεσης αρκετά παιδιά δεν βρισκόντουσαν στο εσωτερικού του κτιρίου, αλλά έξω από αυτό καθώς είχαν σχολάσει και τα παραλάμβαναν οι γονείς τους. 

Βίντεο: Η σύλληψη των υπόπτων για το μακελειό με τους 6 νεκρούς στη Γερμανία, έπεσαν σε μπλόκο ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν


Το κίνητρο της επίθεσης 

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το SPIEGEL, η επίθεση στο Stade φέρεται να αποδίδεται σε «έγκλημα πάθους» και προσωπικές διαφορές των υπόπτων με το κέντρο ανηλίκων. Με βάση την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, δεν έχει εντοπιστεί κανένα πολιτικό ή εξτρεμιστικό κίνητρο.


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