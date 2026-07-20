Η 23χρονη Κυριακή έκανε δωρεά μυελού των οστών στη μνήμη του 21χρονου Νικηφόρου – Και έδωσε ελπίδα για ζωή στη Βραζιλία

Στα 21 της η Κυριακή πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη του κόσμου - Τρία χρόνια μετά την εγγραφή της ως εθελόντρια δότρια μυελού των οστών, βρέθηκε συμβατή με έναν ασθενή στη Βραζιλία