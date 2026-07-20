Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Θεσσαλονίκη: Σε 30χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μετά τη φωτιά σε ΙΧ στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη: Σε 30χρονο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μετά τη φωτιά σε ΙΧ στο Ωραιόκαστρο
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Σε 30χρονο ανήκει, σύμφωνα με την Αστυνομία, η απανθρακωμένη σορός που εντοπίστηκε, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση «Μαυραχώματα», στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20.00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σορό του άνδρα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ, κοντά στα διόδια τού Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 20.00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο όχημα και το χωράφι, εντόπισαν εκτός του αυτοκινήτου τη σορό του άνδρα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα