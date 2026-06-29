Πέντε νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Γερμανίας, συνελήφθη ύποπτος
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Γερμανία Πυροβολισμοί Ένοπλη επίθεση

Πέντε νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Γερμανίας, συνελήφθη ύποπτος

Τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας τα θύματα - Το περιστατικό σημειώθηκε σε μία πόλη με πληθυσμό λίγο κάτω από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου

Πέντε νεκροί μετά από ένοπλη επίθεση σε κέντρο νεότητας στο Στάντε της Γερμανίας, συνελήφθη ύποπτος
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Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία, καθώς πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας - σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν αναφορές για δύο υπόπτους που έχουν συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αρκετούς τραυματίες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κέντρο νεότητας στο κέντρο του Στάντε, μιας πόλης με πληθυσμό λίγο κάτω από 50.000 κατοίκους, δυτικά του Αμβούργου.

«Σύμφωνα με την έως τώρα πορεία της έρευνας, σημειώθηκε ανθρωποκτονία σε δομή φροντίδας νέων στην οδό Dankersstraße, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα, ενώ άλλοι υπέστησαν τραυματισμούς. Στο πλαίσιο των άμεσων ερευνών και της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο ύποπτοι δράστες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών. Η έρευνα για τα αίτια και την ακριβή ακολουθία των γεγονότων βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.
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