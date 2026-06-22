Μετά την παραίτηση Στάρμερ, τι; Τα δύο σενάρια για την επόμενη ημέρα στην Ντάουνινγκ Στριτ, πώς θ' αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό, το φαβορί Μπέρναμ
Μετά την παραίτηση Στάρμερ, τι; Τα δύο σενάρια για την επόμενη ημέρα στην Ντάουνινγκ Στριτ, πώς θ' αποκτήσει η Βρετανία νέο πρωθυπουργό, το φαβορί Μπέρναμ
Θα επιλεγεί ο επόμενος ηγέτης της Βρετανίας μέσα από κανονική εσωκομματική αναμέτρηση ή από μια διαδικασία, που θα μοιάζει περισσότερο με... στέψη;
Στη δήλωση παραίτησής του, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ, το οποίο αφήνει ανοικτές δύο επιλογές για τη διαδικασία αντικατάστασής του.
Επιλογή 1: Πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία
Σε αυτό το σενάριο, θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάσταση του Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και -λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο- στην πρωθυπουργία. Στην ομιλία του, ο Στάρμερ είπε ότι θα ζητήσει από την κυβερνώσα Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να ανοίξει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος στις 9 Ιουλίου και να κλείσει μέχρι την έναρξη της θερινής διακοπής των εργασιών του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ακριβής ημερομηνία, αλλά είναι πιθανό να βρίσκεται μεταξύ μέσων και τέλους Ιουλίου.
Για να θέσει υποψηφιότητα, ένας υποψήφιος χρειάζεται τη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών, καθώς και μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος και συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους Εργατικούς. Φαβορί είναι ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής πολιτικός των Εργατικών και πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή.
Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των Εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Αλ Καρνς, πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως, το πρόσωπο που θεωρούνταν το πιθανότερο να μπει στην κούρσα, ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός Υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας, στηρίζοντας τον Μπέρναμ.
Αν οποιοσδήποτε άλλος πέραν του Μπέρναμ συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη για να μπει στην κούρσα, η τελική επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος που πληρώνουν συνδρομή και των υποστηρικτών από τα συνδεδεμένα συνδικάτα.
Σε αυτό το σενάριο, ο νέος ηγέτης θα βρίσκεται «στη θέση του πριν επιστρέψει το Κοινοβούλιο, τον Σεπτέμβριο», είπε ο Στάρμερ. Η ημερομηνία αυτή δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά συνήθως τοποθετείται στις αρχές του μήνα.
Μόλις αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή προς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ', ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός.
Λίγο αργότερα, ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί, επίσης, τον βασιλιά και θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση και να αντικαταστήσει τον Στάρμερ -μια τυπική διαδικασία που, στο βρετανικό σύστημα, θα τον επιβεβαιώσει στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας.
Επιλογή 1: Πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία
Σε αυτό το σενάριο, θα διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάσταση του Στάρμερ στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και -λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει το κόμμα στο Κοινοβούλιο- στην πρωθυπουργία. Στην ομιλία του, ο Στάρμερ είπε ότι θα ζητήσει από την κυβερνώσα Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να ανοίξει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος στις 9 Ιουλίου και να κλείσει μέχρι την έναρξη της θερινής διακοπής των εργασιών του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ακριβής ημερομηνία, αλλά είναι πιθανό να βρίσκεται μεταξύ μέσων και τέλους Ιουλίου.
Για να θέσει υποψηφιότητα, ένας υποψήφιος χρειάζεται τη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών, καθώς και μικρού αριθμού τοπικών οργανώσεων του κόμματος και συνδικάτων ή άλλων ομάδων που συνδέονται με τους Εργατικούς. Φαβορί είναι ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής πολιτικός των Εργατικών και πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, ο οποίος κέρδισε κοινοβουλευτική έδρα την περασμένη εβδομάδα σε αναπληρωματική εκλογή.
Αρκετοί άλλοι πολιτικοί των Εργατικών έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση, μεταξύ αυτών και ο Αλ Καρνς, πρώην υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων. Όμως, το πρόσωπο που θεωρούνταν το πιθανότερο να μπει στην κούρσα, ο Γουές Στρίτινγκ, πρώην υπουργός Υγείας, απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας, στηρίζοντας τον Μπέρναμ.
Αν οποιοσδήποτε άλλος πέραν του Μπέρναμ συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη για να μπει στην κούρσα, η τελική επιλογή θα γίνει με ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος που πληρώνουν συνδρομή και των υποστηρικτών από τα συνδεδεμένα συνδικάτα.
Σε αυτό το σενάριο, ο νέος ηγέτης θα βρίσκεται «στη θέση του πριν επιστρέψει το Κοινοβούλιο, τον Σεπτέμβριο», είπε ο Στάρμερ. Η ημερομηνία αυτή δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά συνήθως τοποθετείται στις αρχές του μήνα.
Επιλογή 2: Ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος και κερδίζει αυτομάτωςΑν ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος όταν κλείσει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, θα κερδίσει αυτομάτως και θα εξασφαλίσει τη θέση του ηγέτη των Εργατικών κάποια στιγμή μεταξύ μέσων και τέλους Ιουλίου.
Μόλις αυτό επιβεβαιωθεί, ο Στάρμερ θα κάνει τη σύντομη διαδρομή προς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ', ολοκληρώνοντας τη θητεία του ως πρωθυπουργός.
Λίγο αργότερα, ο Μπέρναμ θα επισκεφθεί, επίσης, τον βασιλιά και θα κληθεί να σχηματίσει κυβέρνηση και να αντικαταστήσει τον Στάρμερ -μια τυπική διαδικασία που, στο βρετανικό σύστημα, θα τον επιβεβαιώσει στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας.
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