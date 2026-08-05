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Ο στρατός θα συνεχίσει «να δρα προληπτικά» στη Γάζα, λέει ο αρχηγός των IDF
Ο στρατός θα συνεχίσει «να δρα προληπτικά» στη Γάζα, λέει ο αρχηγός των IDF
Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου, λέει ο Εγιάλ Ζαμίρ
Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει «να δρα προληπτικά» στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και υποσχέθηκε ότι θα «συνεχιστεί η δίωξη αυτών που ευθύνονται» για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς.
«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει: σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου» 2023, δήλωσε ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ισραηλινά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.
«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει: σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου» 2023, δήλωσε ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ισραηλινά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.
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