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Εντοπίστηκε σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση παράνομων μεταναστών από τη Λευκορωσία
Εντοπίστηκε σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση παράνομων μεταναστών από τη Λευκορωσία
Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω
Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για άλλη μια φορά μία σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν λαθραία μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της ΕΕ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Η ημιτελής, μυστική σήραγγα η οποία δεν είχε έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από το συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, ανέφεραν οι αρχές .
Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη λαθραία μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους ανταποκρίθηκε ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το έδαφος της Λιθουανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν τη σήραγγα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνοριοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει προηγουμένως.
Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον των συνοριοφυλάκων.
Η ημιτελής, μυστική σήραγγα η οποία δεν είχε έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από το συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, ανέφεραν οι αρχές .
Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη λαθραία μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους ανταποκρίθηκε ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.
Litauische Grenzschützer haben erneut einen Tunnel unter einem Grenzzaun zu Belarus aufgespürt. Sie werfen dem Land vor, Migranten durch Tunnel in die EU zu schleusen. https://t.co/nOs6lefART— DIE ZEIT (@zeitonline) August 5, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το έδαφος της Λιθουανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν τη σήραγγα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
🇱🇹 Lithuania has accused the regime in Belarus of helping illegal migrants build tunnels under the border fence— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026
Border Guard chief Rustamas Liubajevas said about 10 underground tunnels have been discovered this year, some 30–40 meters long and up to 8 meters deep, reinforced… pic.twitter.com/EcuTMRSl6l
Επίθεση εναντίον συνοριοφυλάκωνΤις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη ανακαλυφθεί δύο άλλες σήραγγες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνοριοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει προηγουμένως.
Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον των συνοριοφυλάκων.
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