Εντοπίστηκε σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση παράνομων μεταναστών από τη Λευκορωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Λιθουανία Λευκορωσία Συνοριοφύλακες Παράνομοι μετανάστες Σήραγγα

Εντοπίστηκε σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση παράνομων μεταναστών από τη Λευκορωσία

Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω

Εντοπίστηκε σήραγγα στη Λιθουανία για τη διέλευση παράνομων μεταναστών από τη Λευκορωσία
Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για άλλη μια φορά μία σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν λαθραία μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της ΕΕ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ημιτελής, μυστική σήραγγα η οποία δεν είχε έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από το συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, ανέφεραν οι αρχές .

Η Λιθουανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη λαθραία μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους ανταποκρίθηκε ενισχύοντας την ασφάλεια των συνόρων και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το έδαφος της Λιθουανίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνοριοφύλακες εντόπισαν τη σήραγγα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Κλείσιμο

Επίθεση εναντίον συνοριοφυλάκων

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη ανακαλυφθεί δύο άλλες σήραγγες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία περίπτωση από ομάδα μεταναστών που αντιστέκονταν στη σύλληψή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράνομοι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε την διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της υπηρεσίας συνοριοφυλακής επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει προηγουμένως.

Ο πρωθυπουργός Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης εναντίον των συνοριοφυλάκων.

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης