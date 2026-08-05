Ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Μαρκ Ρούτε αντιαεροπορική άμυνα ΝΑΤΟ πύραυλοι Ουκρανία

Ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα

Ο ΓΓ του Νάτο ανέφερε από την πλευρά του μετά τη συνομιλία αυτή, ότι συζητά με τους συμμάχους πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως»

Ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για την αντιαεροπορική άμυνά του.

«Ο Μαρκ Ρούτε είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.



Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».

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