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Ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα
Ο Ζελένσκι ζήτησε από το ΝΑΤΟ περισσότερη βοήθεια για την αντιαεροπορική άμυνα
Ο ΓΓ του Νάτο ανέφερε από την πλευρά του μετά τη συνομιλία αυτή, ότι συζητά με τους συμμάχους πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε την πιθανότητα να εξασφαλίσει το Κίεβο περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για την αντιαεροπορική άμυνά του.
«Ο Μαρκ Ρούτε είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.
Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».
«Ο Μαρκ Ρούτε είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.
We are working as hard as possible with all partners who can assist with the supply of interceptor missiles to protect against such insane Russian strikes targeting life, people, and civilian facilities.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026
Today, I spoke with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO about the… pic.twitter.com/7zk4ejuUtx
Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».
Spoke with @ZelenskyyUa about the latest horrific Russian missile and drone strikes on Ukraine’s cities. I am discussing with Allies how we can continue to get Ukraine the air defences they urgently need— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 5, 2026
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