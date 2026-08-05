Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο 95 μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν
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Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο 95 μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν

Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή θαλάσσια ρύπανση - Η EOS Risk εντάσσει το περιστατικό στην κατηγορία πιθανής επίθεσης με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο 95 μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν
Μηνάς Τσαμόπουλος
Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στα ύδατα νοτιοανατολικά της Υεμένης, εντείνοντας εκ νέου την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας EOS Risk ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γνωστοποιηθεί, ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το πλοίο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου, ενώ το δεξαμενόπλοιο έπλεε περίπου 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο πλοίο ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το δεξαμενόπλοιο αποτέλεσε άμεσο στόχο ή ότι επλήγη από κάποιο βλήμα.

Η EOS Risk χαρακτηρίζει το περιστατικό ως πιθανή επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αποδίδοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας στην αναφορά. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει μόνο η καταγραφή έκρηξης κοντά στο πλοίο και όχι επιβεβαιωμένο πλήγμα.

Μετά το συμβάν, τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καλούνται να διατηρούν αυξημένη οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση σε 24ωρη βάση, να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση των προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές και στην τήρηση των στρατιωτικών οδηγιών, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο 95 μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν
Μηνάς Τσαμόπουλος

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