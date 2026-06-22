Πολιτική αστάθεια στη Βρετανία: Από το Brexit στην παραίτηση Στάρμερ και τον έβδομο πρωθυπουργό μέσα σε μια δεκαετία

Με το κοινοβούλιο παραλυμένο από το Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει εκλογές.Με σύνθημα(«Ολοκληρώστε το Brexit»), οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από τον θρίαμβο της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.Ο Τζόνσον αξιοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να περάσει τη συμφωνία αποχώρησης από το κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες.Στις 31 Ιανουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελώντας το πρώτο κράτος που εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό μπλοκ.Ο Τζόνσον ηγείται της χώρας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, φτάνοντας μάλιστα να νοσηλευτεί και ο ίδιος.Ωστόσο, μια σειρά σκανδάλων και πολιτικών λαθών οδηγεί σε εξέγερση υπουργών και τελικά στην παραίτησή του.επικρατεί τουστην κούρσα διαδοχής.Ο λεγόμενος «μίνι προϋπολογισμός» της, που περιλάμβανε μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές ελαφρύνσεις, προκαλεί πανικό στις αγορές, εκτοξεύει το κόστος δανεισμού και πλήττει τη φήμη της χώρας ως παράγοντα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.Παραμένει στην εξουσία μόλις 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.αναλαμβάνει ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε ισάριθμους μήνες, υποσχόμενος επιστροφή στη σταθερότητα. Παρουσιάζει πέντε βασικές δεσμεύσεις με επίκεντρο την οικονομία, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας.Τον Φεβρουάριο του 2023 επιτυγχάνει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο στη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες.Με τους Εργατικούς να προηγούνται περίπου κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές για τις 4 Ιουλίου.«Είπαμε ότι θα βάλουμε τέλος στο χάος και θα το κάνουμε», δηλώνει ο ηγέτης των Εργατικώνστις 5 Ιουλίου 2024.Οι Εργατικοί καταγράφουν σαρωτική νίκη, αν και με το χαμηλότερο ποσοστό λαϊκής ψήφου που έχει λάβει ποτέ κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.Ο Στάρμερ προειδοποιεί ότι η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών είναι πολύ χειρότερη από ό,τι αναμενόταν.Υποστηρίζει ότι η κυβέρνησή του παρέλαβε μια «μαύρη τρύπα» στην οικονομία και δηλώνει στους πολίτες ότι «τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα».Η υπουργός Οικονομικώνανακοινώνει φορολογικές αυξήσεις ύψους 40 δισ. λιρών ετησίως, κυρίως μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών.Η συνολική φορολογική επιβάρυνση φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο της μεταπολεμικής περιόδου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό κόσμο.Το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμαξεπερνά για πρώτη φορά τους Εργατικούς σε εθνική δημοσκόπηση.Το κόμμα τουπαραμένει έκτοτε στην κορυφή των μετρήσεων.Ο Στάρμερ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για μείωση των κοινωνικών δαπανών, καθώς βουλευτές του απειλούν να καταψηφίσουν την κυβέρνηση.Οι πιέσεις προς τον Στάρμερ εντείνονται εξαιτίας του διορισμού τουως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσιγκτον.Αργότερα, ο Μάντελσον αποπέμπεται λόγω των σχέσεών του με τον Τζέφρι Επστάιν, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την κρίση του πρωθυπουργού και τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθήθηκε.Οι Εργατικοί καταγράφουν βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας και στις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας.Μεγάλος κερδισμένος αναδεικνύεται το Reform UK, ενώ εντείνονται οι αμφιβολίες για την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνήσει.Ο υπουργός Υγείαςπαραιτείται δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ και ζητά εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος.Ο υπουργός Άμυναςαποχωρεί από την κυβέρνηση έπειτα από πολύμηνη διαφωνία για τις αμυντικές δαπάνες.Κατηγορεί τον Στάρμερ ότι δεν δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση που απαιτείται ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας.Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ,κερδίζει με μεγάλη διαφορά εκλογική αναμέτρηση στη βόρεια Αγγλία, επικρατώντας του Reform UK.Η νίκη του επιτρέπει να επιστρέψει στο Γουεστμίνστερ και αφαιρεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του Στάρμερ, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο για την αποχώρηση του πρωθυπουργού.