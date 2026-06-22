Άντι Μπέρναμ: Η τρίτη και φαρμακερή προσπάθεια του «Βασιλιά του Βορρά» να γίνει αρχηγός των Εργατικών της Βρετανίας

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, λέγοντας ότι η παραίτηση του Στάρμερ σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για το κόμμα και υπογράμμισε την ανάγκη η διαδικασία διαδοχής να διεξαχθεί με τάξη, υπευθυνότητα και θεσμικό τρόπο