Άντι Μπέρναμ: Η τρίτη και φαρμακερή προσπάθεια του «Βασιλιά του Βορρά» να γίνει αρχηγός των Εργατικών της Βρετανίας
Άντι Μπέρναμ: Η τρίτη και φαρμακερή προσπάθεια του «Βασιλιά του Βορρά» να γίνει αρχηγός των Εργατικών της Βρετανίας
Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, λέγοντας ότι η παραίτηση του Στάρμερ σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για το κόμμα και υπογράμμισε την ανάγκη η διαδικασία διαδοχής να διεξαχθεί με τάξη, υπευθυνότητα και θεσμικό τρόπο
Ο Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών. Ο 55χρονος Μπέρναμ έχει επανέλθει στο επίκεντρο της βρετανικής πολιτικής μετά την επιστροφή του στο Kοινοβούλιο: Επικράτησε σε αναπληρωματική αναμέτρηση σε περιφέρεια του Μάντσεστερ για μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά από την εσκεμμένη παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Τζόν Σάιμονς, προκειμένου να εκλεγεί ο Μπέρναμ για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και την ηγεσία των Εργατικών, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει όσο παρέμενε δήμαρχος του Μάντσεστερ.
Ο Μπέρναμ έχει πάρει το προσωνύμιο «βασιλιάς του Βορρά» («King of the North», με αναφορές στο Game of Thrones), ως εκφραστής της δυσαρέσκειας των πολιτών της βόρειας Αγγλίας για την συγκέντρωση της εξουσίας στο Λονδίνο. Το πολιτικό του μοντέλο, επηρεασμένο από τη θητεία του δίπλα στον Τόνι Μπλερ, γνωστό ως «Manchesterism», συνδυάζει δημόσιες επενδύσεις, ενίσχυση βασικών Υπηρεσιών και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος του είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών εκτός Λονδίνου. Είναι η τρίτη φορά που διεκδικεί την ηγεσία των Εργατικών - είχε αποτύχει το 2010 και το 2015.
Αν επικρατήσει στην κούρση της διαδοχής του Στάρμερ, ο Μπέρναμ, θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα διαφορετικά ρεύματα του Εργατικού κόμματος, προκειμένου να αποφύγει τη διάσπαση μεταξύ της Κεντροαριστεράς και της πιο ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας.
Ο «Βασιλιάς του Βορρά» έχει προσαρμόσει ορισμένες θέσεις του, υιοθετώντας πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό και πιο προσεκτική ρητορική σε ζητήματα όπως το Brexit και η δημοσιονομική πολιτική.
Η δήλωση υποψηφιότητας
Σε δήλωσή του, ο Μπέρναμ απέτισε φόρο τιμής στον απερχόμενο ηγέτη του κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο Στάρμερ προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα και καθοδήγησε το κόμμα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.
«Ο Κιρ έχει προσφέρει πολλά στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία, τη δέσμευση και την αφοσίωσή του σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος τόνισε ότι η απόφαση του Στάρμερ σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για το κόμμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η διαδικασία διαδοχής να διεξαχθεί με τάξη, υπευθυνότητα και θεσμικό τρόπο.
«Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.
Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, επιλέγοντας να στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ.
Ο Στρίτινγκ αποκάλυψε ότι είχε εκτενείς συζητήσεις με τον Μπέρναμ τις τελευταίες ημέρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ενότητα του κόμματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
«Μπορούμε να περάσουμε το καλοκαίρι υπερτονίζοντας μικρές διαφορές ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται το κόμμα μας και η χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μπέρναμ έχει πάρει το προσωνύμιο «βασιλιάς του Βορρά» («King of the North», με αναφορές στο Game of Thrones), ως εκφραστής της δυσαρέσκειας των πολιτών της βόρειας Αγγλίας για την συγκέντρωση της εξουσίας στο Λονδίνο. Το πολιτικό του μοντέλο, επηρεασμένο από τη θητεία του δίπλα στον Τόνι Μπλερ, γνωστό ως «Manchesterism», συνδυάζει δημόσιες επενδύσεις, ενίσχυση βασικών Υπηρεσιών και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος του είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών εκτός Λονδίνου. Είναι η τρίτη φορά που διεκδικεί την ηγεσία των Εργατικών - είχε αποτύχει το 2010 και το 2015.
Αν επικρατήσει στην κούρση της διαδοχής του Στάρμερ, ο Μπέρναμ, θα κληθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα διαφορετικά ρεύματα του Εργατικού κόμματος, προκειμένου να αποφύγει τη διάσπαση μεταξύ της Κεντροαριστεράς και της πιο ριζοσπαστικής αριστερής πτέρυγας.
Ο «Βασιλιάς του Βορρά» έχει προσαρμόσει ορισμένες θέσεις του, υιοθετώντας πιο αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό και πιο προσεκτική ρητορική σε ζητήματα όπως το Brexit και η δημοσιονομική πολιτική.
Η δήλωση υποψηφιότητας
Σε δήλωσή του, ο Μπέρναμ απέτισε φόρο τιμής στον απερχόμενο ηγέτη του κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο Στάρμερ προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα και καθοδήγησε το κόμμα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.
«Ο Κιρ έχει προσφέρει πολλά στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία, τη δέσμευση και την αφοσίωσή του σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος τόνισε ότι η απόφαση του Στάρμερ σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου για το κόμμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η διαδικασία διαδοχής να διεξαχθεί με τάξη, υπευθυνότητα και θεσμικό τρόπο.
«Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.
Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, επιλέγοντας να στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ.
Ο Γουές Στρίτινγκ στηρίζει τον Άντι Μπέρναμ για την ηγεσία των Εργατικών
Ο Στρίτινγκ αποκάλυψε ότι είχε εκτενείς συζητήσεις με τον Μπέρναμ τις τελευταίες ημέρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ενότητα του κόμματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
«Μπορούμε να περάσουμε το καλοκαίρι υπερτονίζοντας μικρές διαφορές ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται το κόμμα μας και η χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα