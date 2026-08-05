Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στη διαδρομή των πλοίων, εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες
Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στη διαδρομή των πλοίων, εκκρεμούν κρίσιμες λεπτομέρειες
Το Ιράν ανακοίνωσε συμφωνία με το Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις
Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τις γεωγραφικές συντεταγμένες της θαλάσσιας διαδρομής που θα ακολουθούν τα πλοία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ κατέληξαν Ιράν και Ομάν, εξέλιξη που συνιστά σημαντική πρόοδο για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ «επαγγελματικές» και δήλωσε ότι εξελίσσονται ομαλά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινή αντίληψη για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης διαδρομής.
Όπως ανέφερε, εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, η κοινή δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και τα σημεία σύγκλισης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Ωστόσο, ο Μπαγκαεΐ ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, αυτή από μόνη της δεν διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούν να υφίστανται «αποσταθεροποιητικοί παράγοντες», όπως η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή και άλλες ενέργειες που, κατά την Τεχεράνη, απειλούν τα ιρανικά συμφέροντα.
Την ίδια ώρα, πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει πως το Ιράν θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη της κρίσης.
Παρά τη σαφή πρόοδο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η επαναλειτουργία των Στενών είναι θέμα άμεσου χρόνου. Όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν πριν ανοίξει ξανά η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.
Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένουν το βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η ναυσιπλοΐα διαταράχθηκε σοβαρά μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ «επαγγελματικές» και δήλωσε ότι εξελίσσονται ομαλά, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινή αντίληψη για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης διαδρομής.
Όπως ανέφερε, εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, η κοινή δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους και τα σημεία σύγκλισης, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.
Ωστόσο, ο Μπαγκαεΐ ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, αυτή από μόνη της δεν διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούν να υφίστανται «αποσταθεροποιητικοί παράγοντες», όπως η αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή και άλλες ενέργειες που, κατά την Τεχεράνη, απειλούν τα ιρανικά συμφέροντα.
Την ίδια ώρα, πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο Reuters ότι η υπό διαμόρφωση συμφωνία προβλέπει πως το Ιράν θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη της κρίσης.
Παρά τη σαφή πρόοδο, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι η τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες η επαναλειτουργία των Στενών είναι θέμα άμεσου χρόνου. Όπως επισημαίνουν, εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμες τεχνικές και πολιτικές λεπτομέρειες που πρέπει να συμφωνηθούν πριν ανοίξει ξανά η σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.
Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένουν το βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η ναυσιπλοΐα διαταράχθηκε σοβαρά μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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