Τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν, όμως ο κίνδυνος των ελλείψεων παραμένει: Πάνω από 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου έμειναν εκτός αγοράς

Μπορεί την Πέμπτη να καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων που πέρασαν το Ορμούζ από τα μέσα Απριλίου, ωστόσο οι αγορές πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά πιεσμένες - Το έλλειμμα αποθεμάτων είναι σοβαρό και η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μπορεί να χρειαστεί χρόνο