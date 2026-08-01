Έκρηξη δίπλα σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν, συναγερμός για νέο περιστατικό ασφαλείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ

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Νέο περιστατικό που υπογραμμίζει τη διαρκή αστάθειακαταγράφηκε το βράδυ της 31ης Ιουλίου, όταν δεξαμενόπλοιο ανέφερε ισχυρή έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου έπλεε, περίπου 21 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ στο Ομάν,, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:06 UTC. Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου ενημέρωσε ότι το πλήρωμα αντιλήφθηκε μεγάλη στήλη νερού («large splash») και ακολούθησε έκρηξη σε κοντινή απόσταση από το πλοίο.Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος,ούτε τραυματισμοί μελών του πληρώματος. Η αξιοπιστία της πληροφορίας χαρακτηρίζεται ως υψηλή από την εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας.Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων που έχουν αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).Μετά το νέο συμβάν, οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας συνιστούν στα εμπορικά πλοία να διατηρούν, όπου αυτό είναι επιχειρησιακά εφικτό, απόσταση τουλάχιστον 200 ναυτικών μιλίων από περιοχές στις οποίες έχει αναφερθεί χρήση όπλων. Παράλληλα, καλούν τους πλοιάρχους να εφαρμόζουν συνεχείς οπτικές και ηλεκτρονικές επιτηρήσεις, να παρακολουθούν στενά όλες τις επαφές γύρω από το πλοίο και να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία με τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές, καθώς οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα και με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.Για τα πλοία που διαθέτουν ένοπλες ομάδες ασφαλείας, οι οδηγίες προβλέπουν ότι σε περίπτωση επίθεσης η αντίδραση πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τους εγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κλιμάκωση πέραν των προειδοποιητικών πυρών, εκτός εάν το ίδιο το πλοίο δεχθεί άμεση επίθεση.Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η περιοχή των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες παγκοσμίως, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία πληρωμάτων και πλοίων.