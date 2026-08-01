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Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εχθρικά drones
Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εχθρικά drones
Είχε στόχο αρκετές ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις
Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε και κατέστρεψε εχθρικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στον εναέριο χώρο της χώρας από τα ξημερώματα και ότι αυτό που χαρακτήρισε ιρανική επίθεση είχε στόχο αρκετές ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χτυπήθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουβέιτ και ακίνητο που ανήκει σε εταιρία στη νήσο Μπουμπιγιάν, ενώ από την πτώση θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χτυπήθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Κουβέιτ και ακίνητο που ανήκει σε εταιρία στη νήσο Μπουμπιγιάν, ενώ από την πτώση θραυσμάτων προκλήθηκαν υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμοί.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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