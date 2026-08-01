Το εμβληματικό εστιατόριο Noma της Κοπεγχάγης γυρίζει σελίδα: Ανοίγει ξανά μετά τις καταγγελίες στον σεφ του για κακοποιητική συμπεριφορά

Πριν από τις καταγγελίες, το Noma σχεδίαζε να μετατρέψει το εστιατόριό του στην Κοπεγχάγη, το οποίο είχε κλείσει το 2024, σε ένα εργαστήριο έρευνας γύρω από τη γαστρονομία - Ωστόσο, μετά τις διεθνείς επιπτώσεις, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του