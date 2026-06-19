Τα πρώτα πλοία άρχισαν να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τα πρώτα πλοία άρχισαν να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή βιομηχανία προειδοποιεί ότι νάρκες, περιορισμένες υποδομές και ζητήματα ασφαλείας εξακολουθούν να απειλούν την ομαλή επαναφορά της κυκλοφορίας
Η πρώτη ουσιαστική αποκλιμάκωση της κρίσης που παρέλυσε επί μήνες τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο καταγράφεται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για την άρση στρατιωτικών περιορισμών στην περιοχή. Μεγάλα οχηματαγωγά, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς LNG που είχαν εγκλωβιστεί από τον Φεβρουάριο αρχίζουν πλέον να διασχίζουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αν και η ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την επιστροφή στην κανονικότητα.
Η κινητικότητα είναι ήδη εμφανής σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας. Πλοία μεταφοράς οχημάτων, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), συγκαταλέγονται στα πρώτα που εγκαταλείπουν την περιοχή μετά από πολύμηνη αναμονή.
Παρά τις πρώτες αναχωρήσεις, σημαντικός αριθμός πλοίων εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες ακόμη πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου αναμένουν τη σειρά τους για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αυξάνεται αισθητά. Οι διελεύσεις από τα Στενά παρουσιάζουν σαφή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει την προσεκτική επιστροφή των πλοιοκτητών στις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των πλοίων που αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, δημιουργώντας ανησυχίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε ένα θαλάσσιο πέρασμα με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης.
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Η κινητικότητα είναι ήδη εμφανής σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας. Πλοία μεταφοράς οχημάτων, δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG carriers), συγκαταλέγονται στα πρώτα που εγκαταλείπουν την περιοχή μετά από πολύμηνη αναμονή.
Παρά τις πρώτες αναχωρήσεις, σημαντικός αριθμός πλοίων εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερα από 160 δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή, ενώ εκατοντάδες ακόμη πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου αναμένουν τη σειρά τους για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αυξάνεται αισθητά. Οι διελεύσεις από τα Στενά παρουσιάζουν σαφή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, γεγονός που αποτυπώνει την προσεκτική επιστροφή των πλοιοκτητών στις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των πλοίων που αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος, δημιουργώντας ανησυχίες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε ένα θαλάσσιο πέρασμα με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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