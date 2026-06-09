Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, οφείλουμε να απαντήσουμε

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή - Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν από θαλάσσιο drone - Πληροφορίες ότι συγκρούστηκε με ιρανικό drone, άγνωστο αν έγινε από πρόθεση