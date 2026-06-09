Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, οφείλουμε να απαντήσουμε
Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, οφείλουμε να απαντήσουμε
Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή - Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν από θαλάσσιο drone - Πληροφορίες ότι συγκρούστηκε με ιρανικό drone, άγνωστο αν έγινε από πρόθεση
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντοναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Apache κατά τη διάρκεια περιπολίας στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι οι δύο πιλότοι διασώθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για το περιστατικό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Μια διαφορετική διάσταση δίνει ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios που μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα, χωρίς να είναι σαφές για την ώρα αν έγινε από πρόθεση ή όχι.
Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.
Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, από θαλάσσιο drone.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το ABC News, το μέσο είχε σχεδίαση παρόμοια με ταχύπλοο σκάφος.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για το περιστατικό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει στην ενέργεια αυτή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων.
«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες τη νύχτα οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.
Μια διαφορετική διάσταση δίνει ο Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του Axios που μετέφερε πληροφορίες από Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα τις οποίες ιρανικό drone χτύπησε το Apache με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει.
Για το περιστατικό διεξάγεται έρευνα, χωρίς να είναι σαφές για την ώρα αν έγινε από πρόθεση ή όχι.
Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.
Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, από θαλάσσιο drone.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το ABC News, το μέσο είχε σχεδίαση παρόμοια με ταχύπλοο σκάφος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα