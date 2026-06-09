Θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των ΗΠΑ που κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Διάσωση Πλήρωμα Ελικόπτερο ΗΠΑ Drone

Θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των ΗΠΑ που κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου

Θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των ΗΠΑ που κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ
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Δύο μέλη πληρώματος αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στα Στενά του Ορμούζ διασώθηκαν με τη βοήθεια θαλάσσιου drone των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι δύο στρατιωτικοί είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache κατέπεσε κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή.

Οι δύο χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το ABC News, το μέσο είχε σχεδίαση παρόμοια με ταχύπλοο σκάφος.

Παράλληλα, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου.
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