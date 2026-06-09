Αμερικανικό ελικόπτερο Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος
Αμερικανικό ελικόπτερο Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σώα τα δύο μέλη του πληρώματος
Παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο δέχθηκε πυρά ή παρουσίασε μηχανική βλάβη
Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού κατέπεσε τη Δευτέρα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα που έχουν λάβει ενημέρωση για το περιστατικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σώα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης διάσωσης.
Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από πυρά που προήλθαν από το Ιράν, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν συνέβη κάποιο άλλο τεχνικό ή επιχειρησιακό πρόβλημα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αμερικανικές αρχές. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού που υπέβαλε το Reuters.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν σώα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης διάσωσης.
Παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το Apache καταρρίφθηκε από πυρά που προήλθαν από το Ιράν, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν συνέβη κάποιο άλλο τεχνικό ή επιχειρησιακό πρόβλημα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αμερικανικές αρχές. Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού που υπέβαλε το Reuters.
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