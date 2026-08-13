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«Σκότωσα τη γυναίκα και τα 4 τέσσερα παιδιά μου»: Το τηλεφώνημα του 53χρονου συζύγου και πατέρα που σόκαρε το Κάνσας
«Σκότωσα τη γυναίκα και τα 4 τέσσερα παιδιά μου»: Το τηλεφώνημα του 53χρονου συζύγου και πατέρα που σόκαρε το Κάνσας
Αφού σκότωσε την 44χρονη Κέλι Τζορτζ και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, ο Ρόναλντ Γουίλιαμς αυτοκτόνησε - Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικά εγκλήματα
Σοκ έχει προκαλέσει στο Κάνσας το έγκλημα με δράστη τον 53χρονο Ρόναλντ Γουίλιαμς, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, Κέλι Τζορτζ, και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους, πριν να βάλει τέλος στη ζωή του.
Όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουίνφιλντ ο 53χρονος Ρόναλντ Γουίλιαμς τηλεφώνησε στην αστυνομία στις 8:50 το πρωί της περασμένης Τρίτης για να πει ότι είχε σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του και επρόκειτο να βάλει τέλος στη ζωή του.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, άκουσαν έναν πυροβολισμό. «Σε εκείνο το σημείο, υποχώρησαν. Δεν υπήρχε άλλη ένδειξη για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ζωής και, ως εκ τούτου, το τυπικό πρωτόκολλο ήταν να δημιουργηθεί περίμετρος και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το περιστατικό ως κατάσταση ομηρίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γουίνφιλντ.
Όταν η ομάδα ειδικών αποστολών (SWAT) παραβίασε την πόρτα του σπιτιού περίπου δύο ώρες μετά το τηλεφώνημα του Γουίλιαμς, βρήκε νεκρούς τον ίδιο και ακόμη πέντε άτομα: την 44χρονη Κέλι Τζορτζ και τα τέσσερα παιδιά τους, την 9χρονη Κάρολ Γουίλιαμς, τον 7χρονο Ρόναλντ Γουίλιαμς Τζούνιορ, την 5χρονη Σάρα Γουίλιαμς και την 3χρονη Κέλι Μέγκι-Γουίλιαμς.
Όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, το τμήμα είχε λάβει καταγγελίες για «επιθετική συμπεριφορά» από τον Γουίλιαμς τις τελευταίες εβδομάδες ενώ είχαν υπάρξει και αναφορές για πυροβολισμούς στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία. «Είχαμε κλήσεις μόνο για επιθετική συμπεριφορά, αλλά όχι αρκετές πραγματικά ώστε να ενεργήσουμε», εξήγησε προσθέτοντας ότι υπήρχε «κάποια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά», αλλά ότι δεν μπορούσε «να πει ότι υπήρχε κάτι που θα έδειχνε ότι θα φτάναμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα».
Μετά το έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι ο Γουίλιαμς ήταν εγγεγραμμένος ως δράστης σεξουαλικών αδικημάτων. Σύμφωνα με τα αρχεία των ποινικών δικαστηρίων του Κάνσας, το 1999 ο Γουίλιαμς είχε δηλώσει ένοχος για δύο κακουργηματικές κατηγορίες απόπειρας προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας παιδιού και μία κατηγορία σωματικής επίθεσης που αφορούσαν το ίδιο θύμα, ένα κορίτσι 15 ετών.
Το οικογενειακό δράμα είναι το 15ο παρόμοιο φέτος στις ΗΠΑ και έρχεται δύο εβδομάδες αφού στο Μίσιγκαν ο Κρίστοφερ Καρολκίεβιτς σκότωσε την σύζυγό του Αμάντα και τα έξι παιδιά τους ηλικίας από πέντε έως 15 ετών, πυρπόλησε το σπίτι καίγοντας τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε.
Όπως ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης Γουίνφιλντ ο 53χρονος Ρόναλντ Γουίλιαμς τηλεφώνησε στην αστυνομία στις 8:50 το πρωί της περασμένης Τρίτης για να πει ότι είχε σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του και επρόκειτο να βάλει τέλος στη ζωή του.
Father in Winfield, Kansas, calls 911 Tuesday morning and says he just killed his entire family. Officers roll up, hear one shot, breach the door, and find six dead. Ronald Williams Sr, 53, wiped out 44 year old Kelly George and four kids ages 3 to 9, then finished himself.… pic.twitter.com/vCRwbr4y2g— Michael Mattox - The Mad Ox (@TheRealMadOx) August 12, 2026
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, άκουσαν έναν πυροβολισμό. «Σε εκείνο το σημείο, υποχώρησαν. Δεν υπήρχε άλλη ένδειξη για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ζωής και, ως εκ τούτου, το τυπικό πρωτόκολλο ήταν να δημιουργηθεί περίμετρος και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το περιστατικό ως κατάσταση ομηρίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Γουίνφιλντ.
Όταν η ομάδα ειδικών αποστολών (SWAT) παραβίασε την πόρτα του σπιτιού περίπου δύο ώρες μετά το τηλεφώνημα του Γουίλιαμς, βρήκε νεκρούς τον ίδιο και ακόμη πέντε άτομα: την 44χρονη Κέλι Τζορτζ και τα τέσσερα παιδιά τους, την 9χρονη Κάρολ Γουίλιαμς, τον 7χρονο Ρόναλντ Γουίλιαμς Τζούνιορ, την 5χρονη Σάρα Γουίλιαμς και την 3χρονη Κέλι Μέγκι-Γουίλιαμς.
Όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, το τμήμα είχε λάβει καταγγελίες για «επιθετική συμπεριφορά» από τον Γουίλιαμς τις τελευταίες εβδομάδες ενώ είχαν υπάρξει και αναφορές για πυροβολισμούς στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία. «Είχαμε κλήσεις μόνο για επιθετική συμπεριφορά, αλλά όχι αρκετές πραγματικά ώστε να ενεργήσουμε», εξήγησε προσθέτοντας ότι υπήρχε «κάποια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά», αλλά ότι δεν μπορούσε «να πει ότι υπήρχε κάτι που θα έδειχνε ότι θα φτάναμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα».
Μετά το έγκλημα αποκαλύφθηκε ότι ο Γουίλιαμς ήταν εγγεγραμμένος ως δράστης σεξουαλικών αδικημάτων. Σύμφωνα με τα αρχεία των ποινικών δικαστηρίων του Κάνσας, το 1999 ο Γουίλιαμς είχε δηλώσει ένοχος για δύο κακουργηματικές κατηγορίες απόπειρας προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας παιδιού και μία κατηγορία σωματικής επίθεσης που αφορούσαν το ίδιο θύμα, ένα κορίτσι 15 ετών.
Το οικογενειακό δράμα είναι το 15ο παρόμοιο φέτος στις ΗΠΑ και έρχεται δύο εβδομάδες αφού στο Μίσιγκαν ο Κρίστοφερ Καρολκίεβιτς σκότωσε την σύζυγό του Αμάντα και τα έξι παιδιά τους ηλικίας από πέντε έως 15 ετών, πυρπόλησε το σπίτι καίγοντας τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε.
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