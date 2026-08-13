Μοναδικό ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με υδρογόνο: Οδηγός έπιασε τα 653,908 χλμ./ώρα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αυτοκίνητο Υδρογόνο Ταχύτητα Οδηγός

Μοναδικό ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με υδρογόνο: Οδηγός έπιασε τα 653,908 χλμ./ώρα, δείτε βίντεο

Ο 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας, Άντι Γκριν, έκανε το ρεκόρ στις αλυκές Μπόνβιλ στη Γιούτα που χρησιμοποιούνται ως πίστα για τέτοιες επιδόσεις

Μοναδικό ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με υδρογόνο: Οδηγός έπιασε τα 653,908 χλμ./ώρα, δείτε βίντεο
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Άλλο ένα ρεκόρ ταχύτητας αυτή τη φορά με αυτοκίνητο που κινείται με υδρογόνο κατέρριψε ο Βρετανός οδηγός Άντι Γκριν, ο μοναδικός άνθρωπος που έχει το φράγμα του ήχου με αυτοκίνητο.

Ο Γκριν έπιασε τα 653,908 χλμ./ώρα με ένα αυτοκίνητο που κινείται με δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης υδρογόνου, συνολικής ισχύος 1.600 ίππων, σημειώνοντας το ρεκόρ για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Ο 64χρονος συνταξιούχος πιλότος της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας έκανε το ρεκόρ στις αλυκές Μπόνβιλ στη Γιούτα που χρησιμοποιούνται ως πίστα για τέτοιες επιδόσεις.

British driver sets new land speed record for hydrogen-powered car


Το μήκους 9,75 μέτρων αυτοκίνητο σχεδιάστηκε από τη βρετανική εταιρεία μηχανημάτων έργου JCB με κινητήρες που αναμειγνύουν πεπιεσμένο αέριο υδρογόνο με αέρα και το αναφλέγουν, δημιουργώντας εκρήξεις ισχύος.

Ωστόσο τα 653χλμ./ώρα που έπιασε ο Γκριν ούτε καν πλησίασαν το απόλυτο ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά, το οποίο κατέχει ο ίδιος από το 1997 όταν οδήγησε το Thrust SSC, ένα όχημα με δύο κινητήρες τζετ, και το οδήγησε στα 1.227,985 χλμ./ώρα), σπάζοντας το φράγμα του ήχου.

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Στον ίδιο οδηγό ανήκει από το 2006 το ρεκόρ ταχύτητας στην ξηρά για αυτοκίνητο με κινητήρα ντίζελ - και πάλι στις αλυκές Μπόνβιλ - όταν κατέγραψε ταχύτητα 563,4 χλμ./ώρα

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας για όχημα που κινείται με υδρογόνο ήταν τα 298,5 χλμ./ώρα).
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