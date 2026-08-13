Παραδόθηκε η νέα γέφυρα του Κομψάτου στην Ροδόπη, εννέα χρόνια μετά την κατάρρευσή της, δείτε εικόνες

Μια γέφυρα με κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στην πολιτική διάσταση της πορείας του έργου, διευκρινίζοντας ότι ο σχεδιασμός, η δημοπράτηση και η έναρξη της κατασκευής έγιναν από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση. Όπως ανέφερε, η σημερινή διοίκηση ανέλαβε στη συνέχεια την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και να οδηγήσει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του.Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η «Περιφερειακή Σύνθεση», όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, είχε θέσει επανειλημμένα το ζήτημα των καθυστερήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή και οριστική αποκατάσταση της γέφυρας. «Σήμερα αυτή η δέσμευση γίνεται πράξη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή περίμενε για σχεδόν εννέα χρόνια την αποκατάσταση της συγκεκριμένης σύνδεσης.Η νέα γέφυρα έχει οδόστρωμα πλάτους 11 μέτρων και πεζοδρόμια πλάτους 2,25 μέτρων και στις δύο πλευρές. Η ανωδομή της στηρίζεται σε προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς σκυροδέματος, ενώ για τη θεμελίωση των βάθρων εφαρμόστηκε βαθιά θεμελίωση με φρεατοπασσάλους και ισχυρούς κεφαλόδεσμους.Οι τεχνικές επιλογές έγιναν με βάση την γεωτεχνική αξιολόγηση της περιοχής και τις ιδιαίτερες υδραυλικές συνθήκες του ποταμού Κομψάτου, με στόχο η νέα υποδομή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας, αντοχής και λειτουργικότητας.Για τον Περιφερειάρχη, ωστόσο, η σημασία του έργου υπερβαίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Όπως σημείωσε, η γέφυρα αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς επηρεάζει την πρόσβαση στην εργασία, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δομές υγείας, ενώ παράλληλα μειώνει τον χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τις τοπικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η οδική σύνδεση αποτελεί παράγοντα για τη λειτουργία της τοπικής οικονομίας και την κοινωνική συνοχή. «Οι γέφυρες δεν ενώνουν μόνο δύο όχθες. Ενώνουν ανθρώπους, οικογένειες, οικισμούς και παραγωγικές δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην ευρύτερη κοινωνική λειτουργία της υποδομής.Παράλληλα με την παράδοση της γέφυρας, η Περιφέρεια ΑΜΘ προχωρά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED για τον φωτισμό και την αρχιτεκτονική ανάδειξη της κατασκευής. Ο σχεδιασμός προβλέπει βασικό λευκό φωτισμό, αλλά και δυνατότητα χρήσης δυναμικού φωτισμού RGB σε επιλεγμένα σημεία, για εθνικές επετείους, τοπικές γιορτές και σημαντικές εκδηλώσεις.Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον κ. Τοψίδη, η γέφυρα θα αποκτήσει και μια ιδιαίτερη νυχτερινή ταυτότητα και θα μπορεί να λειτουργήσει ως νέο σημείο αναφοράς για τον Ίασμο και τη Ροδόπη.Κατά την παράδοση του έργου, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τα στελέχη και τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, τις συναρμόδιες υπηρεσίες, τη μελετητική ομάδα, την ανάδοχο εταιρεία και τους επιβλέποντες μηχανικούς για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.Με την παράδοση στην κυκλοφορία κλείνει ένας πολυετής κύκλος για μια υποδομή που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της καθημερινότητας της περιοχής μετά την κατάρρευση του 2017. Η νέα γέφυρα επιστρέφει πλέον στην κανονική λειτουργία μια κρίσιμη οδική σύνδεση, αφήνοντας πίσω την περίοδο των προσωρινών λύσεων και των παρακάμψεων.