Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Ο ΠΟΥ επιδιώκει αντιστροφή της τάσης σε 3 μήνες

Κλείσιμο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε χθες Τετάρτη την ελπίδα ότι θα αντιστραφεί η αυξητική τάση της επιδημίας του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό μέσα σε τρεις μήνες.Η τρέχουσα επιδημία, που εκδηλώθηκε στην επαρχία Ιτουρί (βορειοανατολικά), εξαπλώνεται ταχύτερα από όλες τις προηγούμενες, τονίζει ο ΠΟΥ, ο οποίος κάνει λόγο για 4.449 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 2.061 από τα οποία ήταν θανατηφόρα.Η ανασφάλεια εξαιτίας της δράσης ένοπλων οργανώσεων και η δυσπιστία μεγάλου μέρους του πληθυσμού περιπλέκουν την αντίδραση.«Αν τεθούν σε εφαρμογή ταυτόχρονα όλες οι πτυχές της αντίδρασης στις πέντε περιοχές μετάδοσης, προβλέπουμε αντιστροφή της τάσης μέσα σε τρεις μήνες», είπε ο Αμπντιραχμάν Μαχάμουντ, διευθυντής του προγράμματος αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον ΠΟΥ.«Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιδημία θα τερματιστεί μέσα σε τρεις μήνες», τόνισε ο ΠΟΥ στο AFP.«Ακόμη και αφού τεθεί υπό έλεγχο η μετάδοση, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες παρακολούθησης, προετοιμασίας και αντίδρασης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο ιός δεν θα επανεμφανιστεί και ότι η πρόοδος που έχει γίνει δεν θα τεθεί σε κίνδυνο», πρόσθεσε.Υπό την διεύθυνση της ΛΔ Κονγκό, επιχειρησιακό σχέδιο διάρκειας 180 ημερών, που καλύπτει την περίοδο από την 1η Αυγούστου ως την 27η Ιανουαρίου 2027, καταρτίστηκε προκειμένου να «τεθεί υπό έλεγχο η μετάδοση, να σωθούν ζωές και να αποτραπεί κάθε νέα εξάπλωση του ιού στη χώρα», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος τόνισε πως η πραγματική διάρκεια της επιδημίας θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της μετάδοσης και των μέτρων αντίδρασης.Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε τη 15η Μαΐου τη 17η επιδημία του Έμπολα στη χώρα, με αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση, προτού ο ΠΟΥ κηρύξει δυο ημέρες αργότερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος ως προς τη δημόσια υγεία -- το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του διεθνούς θεσμού.«Σε αυτό το στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πότε άρχισε η επιδημία. Η δουλειά για αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά εκτιμήσεις, άρχισε δυο ως τρεις μήνες πριν από την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος ως προς τη δημόσια υγεία», σημείωσε ο Τσίκουε Ιχεκουαζού, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος του ΠΟΥ για τη διαχείριση καταστάσεων υγειονομικής έκτακτης ανάγκης.Η επιδημία πλέον μαίνεται σε επαρχίες στο βορειοανατολικό και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, περιοχές πυκνοκατοικημένες όπου η παρουσία του κράτους είναι στην καλύτερη περίπτωση εύθραυστη και οι υποδομές υγείας στερούνται ακόμη και τα πιο στοιχειώδη.«Η παρακολούθηση (των κρουσμάτων) είναι η κυριότερη επιχειρησιακή πρόκληση για μας», καθώς στόχος είναι το ποσοστό παρακολούθησης να φτάσει το 95%, από περίπου 80% σήμερα, εξήγησε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.«Τριπλασιάζουμε επίσης τις δυνατότητες υποδοχής (σ.σ. ασθενών για νοσηλεία), με στόχο να έχουμε φτάσει τις 3.000 κλίνες μέσα σε 12 εβδομάδες», πρόσθεσε.