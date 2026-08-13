Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, διακοπές κυκλοφορίας από την τροχαία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Σπίτι Πετρούπολη

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, διακοπές κυκλοφορίας από την τροχαία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού

Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, διακοπές κυκλοφορίας από την τροχαία
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Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Πετρούπολης το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου.

Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Λίγο μετά τις 10:30 η φωτιά έσβησε.

Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.
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