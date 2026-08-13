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Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, διακοπές κυκλοφορίας από την τροχαία
Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη, διακοπές κυκλοφορίας από την τροχαία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού
Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Πετρούπολης το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου.
Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Λίγο μετά τις 10:30 η φωτιά έσβησε.
Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου.
Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Λίγο μετά τις 10:30 η φωτιά έσβησε.
Λόγω της φωτιάς η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηφαίστου από τη συμβολή με την οδό Παύλου Μελά.
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