Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Με πλαστή ταυτότητα σε μπαρ 16χρονη στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης
Με πλαστή ταυτότητα σε μπαρ 16χρονη στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης
Η ανήλικη συνελήφθη για πλαστογραφία, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της
Ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε επιδεικνύοντας παραποιημένο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να εμφανίζεται ως ενήλικη. Η νεαρή, ηλικίας 16,5 ετών, συνελήφθη για πλαστογραφία.
Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Για την ίδια υπόθεση, που καταγράφηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 19χρονου που βρισκόταν μαζί της για έκθεση ανηλίκου και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.
Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά, τα οποία είχε προμηθευτεί ο 19χρονος από κατάστημα στην περιοχή της πλατείας Αριστοτέλους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα