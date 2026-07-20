Φορολογικές δηλώσεις: Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη στην παράταση, η εικόνα των εκκαθαριστικών
Φορολογικές δηλώσεις: Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη στην παράταση, η εικόνα των εκκαθαριστικών
Παράταση έως τις 24 Ιουλίου δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ η πρώτη δόση φόρου παραμένει στις 31 Ιουλίου και προβλέπεται έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση
Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα ανακοίνωσε προ ημερών το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία στις 24 Ιουλίου 2026.
Η απόφαση δίνει επιπλέον χρόνο σε χιλιάδες φορολογούμενους, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις για τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και δυσχέραναν την ομαλή υποβολή των δηλώσεων.
Είχε προηγηθεί περιορισμένη παράταση έως τις 21 Ιουλίου, αρχικά για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων λόγω δυσλειτουργιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η νέα απόφαση διευρύνει το χρονικό περιθώριο και καλύπτει πλέον τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα.
Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί, το 34,46% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ. Η μέση επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 1.909 ευρώ ανά φορολογούμενο.
Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις δέκα δηλώσεις είναι πιστωτικές, με τη μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε περίπου 310 ευρώ, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των εκκαθαριστικών δεν οδηγεί ούτε σε καταβολή ούτε σε επιστροφή φόρου.
-περίπου 1,95 εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό,
-περίπου 1,75 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου,
-περίπου 2,10 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.
Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η οποία αφορά εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Μια λανθασμένη ή βιαστική υποβολή μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιητικές δηλώσεις, πρόσθετο διοικητικό κόστος και νέες καθυστερήσεις για τους φορολογούμενους και τα λογιστικά γραφεία.
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Η απόφαση δίνει επιπλέον χρόνο σε χιλιάδες φορολογούμενους, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις για τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες και δυσχέραναν την ομαλή υποβολή των δηλώσεων.
Είχε προηγηθεί περιορισμένη παράταση έως τις 21 Ιουλίου, αρχικά για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων λόγω δυσλειτουργιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η νέα απόφαση διευρύνει το χρονικό περιθώριο και καλύπτει πλέον τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα.
Πάνω από 6 εκατ. δηλώσεις στην ΑΑΔΕΠαρά τα προβλήματα, η διαδικασία έχει προχωρήσει με υψηλούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 6,1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 87% του συνόλου που αναμένεται να κατατεθεί φέτος.
Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί, το 34,46% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να προσεγγίζει τα 3,95 δισ. ευρώ. Η μέση επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 1.909 ευρώ ανά φορολογούμενο.
Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις δέκα δηλώσεις είναι πιστωτικές, με τη μέση επιστροφή φόρου να ανέρχεται σε περίπου 310 ευρώ, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των εκκαθαριστικών δεν οδηγεί ούτε σε καταβολή ούτε σε επιστροφή φόρου.
Η εικόνα των εκκαθαριστικώνΣύμφωνα με ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης, από τα στοιχεία εκκαθάρισης της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι:
-περίπου 1,95 εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό,
-περίπου 1,75 εκατ. φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου,
-περίπου 2,10 εκατ. δηλώσεις είναι μηδενικές.
Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, η οποία αφορά εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις. Μια λανθασμένη ή βιαστική υποβολή μπορεί να οδηγήσει σε τροποποιητικές δηλώσεις, πρόσθετο διοικητικό κόστος και νέες καθυστερήσεις για τους φορολογούμενους και τα λογιστικά γραφεία.
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