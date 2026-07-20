Ξεκινά ο καύσωνας με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε πέφτει ο υδράργυρος έως 10 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ από την Πέμπτη ξεκινά αισθητή αποκλιμάκωση







Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 41 στη Θεσσαλία και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.



Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.



Ο χάρτης για τη Δευτέρα Κλείσιμο



Η Τρίτη θα είναι η δυσκολότερη ημέρα του καύσωνα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, τους 42 στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά.



Ο χάρτης για την Τρίτη



Κορυφώνεται μέσα στο επόμενο 48ωρο ο καύσωνας , με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια Πιο αναλυτικά, σήμερα,20 Ιουλίου 2026, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 41 στη Θεσσαλία και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Στηνπροβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς.Στηαναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.θα είναι η δυσκολότερη ημέρα του καύσωνα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, τους 42 στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί στα βόρεια. Ωστόσο, στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να φτάνει τοπικά τους 38 με 40 βαθμούς.



Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς.



Την Παρασκευή και, σε μικρότερο βαθμό, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.



Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί.