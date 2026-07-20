Από τους ασπροπίνακες, στα μαθητικά lockers και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αιθουσών διδασκαλίας: Tο πρόσωπο της εκπαίδευσης αλλάζει και μία ελληνική εταιρεία πρωτοπορεί.
Ξεκινά ο καύσωνας με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε πέφτει ο υδράργυρος έως 10 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ξεκινά ο καύσωνας με θερμοκρασίες έως 43°C, πότε πέφτει ο υδράργυρος έως 10 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η Τρίτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ από την Πέμπτη ξεκινά αισθητή αποκλιμάκωση
Κορυφώνεται μέσα στο επόμενο 48ωρο ο καύσωνας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 41 στη Θεσσαλία και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.
Η Τρίτη θα είναι η δυσκολότερη ημέρα του καύσωνα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, τους 42 στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 41 στη Θεσσαλία και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.
Η Τρίτη θα είναι η δυσκολότερη ημέρα του καύσωνα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, τους 42 στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Την Τετάρτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί στα βόρεια. Ωστόσο, στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία, την ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να φτάνει τοπικά τους 38 με 40 βαθμούς.
Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς.
Την Παρασκευή και, σε μικρότερο βαθμό, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.
Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί.
Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς.
Την Παρασκευή και, σε μικρότερο βαθμό, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.
Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα