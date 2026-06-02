«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»: Οι εκκλήσεις του 18χρονου ενώ ψυχορραγούσε και οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες στη Βρετανία

Henry was murdered by racist police policy’s, that target white people. 6pm tonight Southampton police station. See you there. https://t.co/J8HTXaKe3Y pic.twitter.com/RWjm236O8Z — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 2, 2026

Ο 23χρονος δολοφονός, Βίκρουμ Ντίγκουα

Πριν από τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ καταδίκασε αυτή τη «φρικτή και σοκαριστική υπόθεση» χθες Δευτέρα, θεωρώντα», την εποπτική αρχή της αστυνομίας, να διερευνήσει την αντίδραση στην «παράλογη δολοφονία» του Χένρι Νόβακ.Μετά την ετυμηγορία, ο πατέρας του θύματος κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με «ενδελεχή, θαρραλέο και διαφανή» τρόπο, δηλώνοντας ότι ο γιος του αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία με «απάνθρωπο και εξευτελιστικό» τρόπο.Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας του Χαμσάιρ, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή, ισχυριζόμενος ότι οι αστυνομικοί «από τα «ψέματα» του Βίκρουμ Ντίγκουα.Ο Ντίγκουα επιτέθηκε στον Χένρι Νόβακ με ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, τυλιγμένο σε μια ορατή θήκη στη ζώνη του, την οποία, όπως είπε, κουβαλούσε ως μέρος της πίστης του. Η παρέμβαση της αστυνομίας προκάλεσε επίσης κριτική από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να χρηματοδοτήσει νομικές ενέργειες κατά της αστυνομίας του Χαμσάιρ.