Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Ο Ρούτε προειδοποιεί τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν, «σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία»
Ο Ρούτε προειδοποιεί τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν, «σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία»
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξη Τύπου, προειδοποίησε σήμερα τους νέους της Ρώσίας ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε σήμερα τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.
«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».
«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».
Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία όπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.
«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.
Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου —καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία— αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.
«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία» είπε ο Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, απευθυνόμενος σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους».
«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».
Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία όπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.
«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.
Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου —καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία— αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα