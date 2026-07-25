Χρέη ιδιωτών: Ενεργοποιούνται 7+1 νέες ευκαιρίες για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις

1. Δανειολήπτες «Νόμου Κατσέλη»

2. Ρύθμιση 72 δόσεων

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3. Διεύρυνση του εξωδικαστικού – από 27 Ιουλίου

Το μεγαλύτερο πακέτο παρεμβάσεων για τη διαχείριση τουμετά την κρίση τίθεται σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, από τις αρχές Ιουλίου έως το τέλος του φθινοπώρου, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει οκτώ ρυθμίσεις που αφορούνκαι επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers.Οι αλλαγές αγγίζουνκαι επιχειρήσεις, είτε έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, είτε έχουν επιβαρυνθεί με χρέη από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αλλά αναζητούν διέξοδο στο πρόβλημα με λύσεις όπωςπροστασία κατοικίας ή «κούρεμα» οφειλών.Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται στην τελική ευθεία περιλαμβάνουν:Από τα τέλη Ιουνίου, οι servicers και -δευτερευόντως- οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ενημερώνουν περίπου 100.000 δανειολήπτες του ν. Κατσέλη ότι προσαρμόζουν ήδη τα μηχανογραφικά τους συστήματα, ώστε τα νέα δοσολόγια να συμμορφώνονται πλήρως -και αναδρομικά- με τις επιταγές του νόμου Πιερρακάκη (ν.5313/2026).Παρά τα προβλήματα, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και μέχρι τότε οι δανειολήπτες θα αποπληρώνουν μόνο κεφάλαιο.Με τις αλλαγές που επήλθαν μετά από δικαστικές αποφάσεις και τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ο τόκος θα υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ο νόμος προβλέπει και αναδρομικότητα.Περίπου 1,2 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις που βαρύνονται με αρρύθμιστες οφειλές προς εφορία και δήμους οι οποίες είχαν γεννηθεί πριν από το 2024, μπορούν να τις τακτοποιήσουν σε έως 72 δόσεις. Για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία η ρύθμιση βρίσκεται ήδη σε ισχύ.Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην έκτακτη αυτή ρύθμιση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ απαιτείται και η τακτοποίηση τυχόν λοιπών οφειλών που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, είτε με εξόφληση είτε με ρύθμιση.Έως τη Δευτέρα 26 του μηνός, αλλάζει και η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού. Η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενεργοποιεί την νέα δυνατότητα ένταξης για μικρά χρέη, που ως τώρα αποκλείονταν. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός γίνεται έτσι πιο προσιτός, καθώς το κατώφλι των οφειλών μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Άμεσα ωφελούμενοι εκτιμώνται περίπου 1 εκατομμύριο ΑΦΜ. Με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ και, υπό προϋποθέσεις, ακόμη και πάνω από 200 δόσεις, ο εξωδικαστικός παραμένει η βασική επιλογή για όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ και χρειάζονται πιο μακροπρόθεσμη λύση.