Καύσιμα: Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, 17% πάνω η τιμή του diesel μέσα σε έναν μήνα

Πονοκέφαλος η λήξη της εκεχειρίας που αλλάζει τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές - Μια ανάσα πριν τα 2 ευρώ τα καύσιμα παρά την επιδότηση στην αντλία από τα διυλιστήρια - Αύξηση 10% στην κατανάλωση της βενζίνης τον Ιούλιο