Εμφανίστηκε στους ουρανούς το νέο drone που αρπάζει τα άλλα drones

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Deutsche Flugsicherung, μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 37 εμφανίσεις drones πάνω από γερμανικά αεροδρόμια. Το κοινό τους σημείο; Κανένα δεν αναγνωρίστηκε, κανένα δεν συνελήφθη. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν κατασκοπευτικά, αν ελέγχονταν από εχθρικούς παράγοντες ή αν ήταν απλώς εξοπλισμός κάποιου ερασιτέχνη που αγνόησε την απαγορευμένη ζώνη. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος: για να μάθεις ποιος και γιατί έστειλε ένα drone, πρέπει να το πιάσεις άθικτο — ή να πιάσεις τον χειριστή του. Μέχρι σήμερα, κανένα από τα δύο δεν έχει γίνει εφικτό σε πραγματικές συνθήκες.