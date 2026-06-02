Financial Times: Οι ΗΠΑ εξετάζουν ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Πολωνία και κράτη της Βαλτικής φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν αμερικανικά αεροσκάφη με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων

Οι ΗΠΑ συζητούν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αναφέρουν σε σημερινό τους άρθρο οι Financial Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοικτοί στην ανάπτυξη των όπλων αυτών και σε άλλες χώρες πέραν των έξι που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, ανέφεραν οι FT, επικαλούμενοι τρία πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις.

Αυτό θα σήμαινε ότι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη θα υποδεχθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη διπλής ικανότητας (dual capable aircraft- DCA), τα οποία μπορούν να φέρουν και πυρηνικά όπλα, σημείωσε η εφημερίδα, αν και πρόσθεσε ότι η σχετική συμφωνία δεν αναμένεται σύντομα.

Οι χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ—περιλαμβανομένης της Πολωνίας και κάποιων κρατών της Βαλτικής—φέρονται να ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν βάσεις για DCA, επεσήμανε το άρθρο, εξηγώντας ότι διεξάγονται συνομιλίες μέσω διαύλων του ΝΑΤΟ.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, ενώ ο Λευκός Οίκος, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και το ΝΑΤΟ δεν έχουν απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για να προστατεύουν τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου με συμβατικά όπλα.

