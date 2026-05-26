Πλήγματα των ΗΠΑ σε σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Η αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για «επιχειρήσεις αυτοάμυνας» - Αναφορές για νεκρούς Φρουρούς της Επανάστασης
H CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές στο νότιο Ιράν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων σημεία εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο «αυτοάμυνας» με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», ανέφερε.
Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες».
«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», πρόσθεσε ο Χόκινς.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.
Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, παρά τις προσπάθειες για διατήρηση της εκεχειρίας και συνέχιση των διπλωματικών επαφών.
«Προστατεύουμε τα στρατεύματά μας»Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε στο CNN ότι οι επιδρομές έγιναν μετά τις αναφορές για εκρήξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Αναφορές για νεκρούς Φρουρούς της ΕπανάστασηςΜη επιβεβαιωμένες πληροφορίες από ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τέσσερα μέλη των Φρουροί της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τις αμερικανικές επιδρομές στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν.
Προειδοποίηση της Τεχεράνης για τον ΛίβανοΣύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιοδήποτε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό θα μπορούσε να απειλήσει τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη ευρύτερης περιφερειακής συμφωνίας.
