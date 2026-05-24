Πίστευε ότι ήταν ο Χριστός, ήθελε να τον συλλάβουν: Ποιος ήταν ο άνδρας που άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο
Ιστορικό προστριβών με την Μυστική Υπηρεσία είχε ο δράστης του περιστατικού που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αστυνομικών
Πρόσωπο που ήταν γνωστό στη Μυστική Υπηρεσία ήταν ο 21χρονος από το Μέριλαντ που άνοιξε πυρ το απόγευμα του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο πριν δεχτεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς και τραυματιστεί θανάσιμα.
Ο Νασίρ Μπεστ, που θεωρείται ότι ήταν διανοητικά ασταθές άτομο, είχε και άλλες προστριβές με τις Αρχές τους τελευταίους 12 μήνες, αναφέρει η New York Post. Για ένα σύντομο διάστημα είχε εισαχθεί μάλιστα σε ψυχιατρικό κατάστημα για να αξιολογηθεί η κατάστασή του.
Πέρυσι στις 26 Ιουνίου είχε συλληφθεί στην Ουάσινγκτον για παρακώλυση συγκοινωνιών ενώ στις 10 Ιουλίου συνελήφθη ξανά για παράνομη είσοδο σε χώρο. Σε αυτό το περιστατικό ο Μπεστ είχε προσπαθήσει να περάσει από σημείο ελέγχου, ενώ όταν τον συνέλαβαν άρχισε να λέει ακατανόητα πράγματα στους πράκτορες και τους αστυνομικούς.
Κατά πληροφορίες ήταν άτομο που περιφερόταν κοντά σε σημεία ελέγχου ενώ είχε παραβιάσει και δικαστική εντολή να μένει μακριά από τον Λευκό Οίκο.
Στα δικαστικά έγγραφα υπάρχει και η αναφορά ότι ο Μπεστ «υποστήριζε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός και ότι ήθελε να συλληφθεί».
Σε αναρτήσεις του είχε προχωρήσει σε απειλές κατά του Τραμπ ενώ έγραφε ότι «πραγματικά είμαι ο υιός του Θεού», μετέδωσε το CNN.
Το απόγευμα του Σαββάτου, γύρω στις 18:10, ο Μπεστ άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου αφού είχε παρατηρηθεί να περπατάει με περίεργο τρόπο πάνω-κάτω. Πρόλαβε να ρίξει μερικές μόνο σφαίρες πριν τον πυροβολήσουν ομοσπονδιακοί αστυνομικοί. Κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.
Ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ανέφεραν.
Η Μυστική Υπηρεσία έθεσε αμέσως το Λευκό Οίκο σε κατάσταση συναγερμού και ζήτησε από τους δημοσιογράφους να συγκεντρωθούν στον βόρειο κήπο και να τρέξουν στην αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου. Η κατάσταση συναγερμού ήρθη σε μισή ώρα.
Το κίνητρό του δράστη δεν είναι γνωστό. Πολιτικοί και από τις δύο παρατάξεις στις ΗΠΑ έσπευσαν να καταδικάσουν την πολιτική βία, καθώς εξάλλου πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό πυρoβολισμών με τον πρόεδρο να βρίσκεται σε σχετικά μικτή απόσταση, αλλά πάντως εκτός κινδύνου.
