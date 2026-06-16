Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Συμπλοκή εννέα ατόμων στην Πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, τρεις ελαφρά τραυματίες
Συμπλοκή εννέα ατόμων στην Πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, τρεις ελαφρά τραυματίες
Μεταξύ των τραυματιών δύο Έλληνες και ένας Ρώσος
Επεισόδιο μεταξύ εννέα ατόμων σημειώθηκε στην Πλατεία Ηρώων, στην Αργυρούπολη, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν Ρώσο υπήκοο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν Ρώσο υπήκοο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.
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