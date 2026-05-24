Νεκρός ο άντρας που πυροβόλησε κοντά στον Λευκό οίκο - Τραμπ: Είχε ιστορικό βίας και εμμονή με την προεδρία
Ο νεαρός δράστης έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών – Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών ένα μήνα νωρίτερα
Ο δράστης της χθεσινής επίθεσης κοντά Λευκό Οίκο που έπεσε νεκρός από πυρά των μυστικών υπηρεσιών είχε «ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή» με το ιστορικό κτίριο της αμερικανικής προεδρίας έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
«Ευχαριστούμε την υπέροχη Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για τη γρήγορη και επαγγελματική δράση που έλαβαν απόψε απέναντι σε έναν ένοπλο κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο ιστορικό και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο κτίριο της χώρας μας» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Αμέσως μετά, συνέδεσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι «δείχνει πόσο σημαντικό είναι, για όλους τους μελλοντικούς Προέδρους, να έχουν τον ασφαλέστερο και πιο προστατευμένο χώρο του είδους του που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ουάσινγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!».
Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ο 21χρονος προσπάθησε να εισέλθει στο συγκρότημα μέσω σημείου ελέγχου. Οι άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να σκοτωθεί, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά.
Συναγερμός σήμανε εντός και εκτός του συγκροτήματος, με τους δημοσιογράφους να παραμένουν για 40 λεπτά σε lockdown στην αίθουσα τύπου και ενημερώθηκαν ότι πρέπει να παραμείνουν καλυμμένοι.
Η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, βρισκόταν σε διαδικασία γυρίσματος βίντεο για τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του δικτύου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, κατέγραψε το συμβάν με το κινητό της, ξαπλωμένη στο έδαφος για προστασία. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X δείχνει την ένταση της στιγμής και κάποιος να της φωνάζει «Πέσε κάτω, πέσε κάτω». «Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσε η επίθεση.
BREAKING: FOX News' Chad Pergram reports on shots fired near the White House, says Secret Service took down shooter. pic.twitter.com/FvB2sdzZ2P— Fox News (@FoxNews) May 23, 2026
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη και τυχόν συνεργούς, ενώ η ασφάλεια γύρω από τον Λευκό Οίκο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.
