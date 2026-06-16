Φώτης Μάγγος για την παραίτησή του από δήμαρχος Λειψών: Ήταν η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή στιγμή της ζωής μου

Αναλαμβάνει Γενικός Γραματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής





Γενικός Γραματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην παραίτησή του από τον Δήμο Λειψών αναφέρθηκε ο Φώτης Μάγγος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. σήμερα έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», ενώ υπογραμμίζει πως «ήταν ίσως η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή της ζωής μου».



«Θέλω να απευθύνω μια θερμή παράκληση προς όλους τους δημότες μας: να στηρίξετε με την ίδια αγάπη, την ίδια εμπιστοσύνη και την ίδια διάθεση συνεργασίας τον νέο ή τη νέα Δήμαρχο», σημειώνει ο Φώτης Μάγγος, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του δήμου τα τελευταία 12 χρόνια.





Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,







Η στιγμή που κλήθηκα να απαντήσω στην πρόταση αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή της ζωής μου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπρεπε να σταθμίσω, από τη μία πλευρά, την εξαιρετικά τιμητική πρόταση που μου έγινε και η οποία αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου έργου που επιτελέστηκε στους Λειψούς τα τελευταία δώδεκα χρόνια, και από την άλλη, την απόφαση να αποχωριστώ τον τόπο όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και αφιέρωσα κάθε ικμάδα της δύναμής μου.







Δεν σας κρύβω ότι οι πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασής μου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Πολλοί έσπευσαν να με συγχαρούν και να χαρούν για αυτή τη νέα πρόκληση. Άλλοι θεώρησαν, και δικαιολογημένα, ότι εγκαταλείπω το νησί σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν και τα δύο ταυτόχρονα.



Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι καταλαβαίνω όλες αυτές τις σκέψεις και όλα αυτά τα συναισθήματα. Άλλωστε, τα ίδια ακριβώς συναισθήματα πέρασαν και από το δικό μου μυαλό. Στην τελική μου απόφαση, όμως, βάρυνε περισσότερο η πεποίθηση ότι οφείλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προσφοράς σε ευρύτερο επίπεδο, εκπροσωπώντας τα νησιά μας και μεταφέροντας την εμπειρία της αυτοδιοίκησης εκεί όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις.



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Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους όλων των θητειών με τους οποίους συμπορευτήκαμε, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους του Δήμου Λειψών. Παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν δήμο που ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την επιτυχημένη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.



Τις επόμενες ημέρες θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή του νέου ή της νέας Δημάρχου Λειψών. Μέλημά μου στο μεταβατικό αυτό διάστημα είναι να γίνει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για κάθε θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη: για τα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, για τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες, τις συνεργασίες και τις δράσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νησιού μας.



Θέλω να γνωρίζει ο επόμενος ή η επόμενη Δήμαρχος ότι η εμπειρία, η γνώση και η αγάπη μου για τον τόπο θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή του/της. Άλλωστε, ο απογαλακτισμός μου από αυτή τη θέση και από τους Λειψούς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Οι Λειψοί θα βρίσκονται πάντοτε στην καρδιά και στο μυαλό μου, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πολύ απλά δεν αλλάζουν ποτέ.



Στο νέο του πόστο ωςΌπως αναφέρει η παραίτησή του έγινε ««Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, Χθες υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Δημάρχου Λειψών , η οποία σήμερα έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προκειμένου να αναλάβω καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, η οποία έγινε άμεσα αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.Η στιγμή που κλήθηκα να απαντήσω στην πρόταση αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη και πιο οδυνηρή της ζωής μου. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έπρεπε να σταθμίσω, από τη μία πλευρά, την εξαιρετικά τιμητική πρόταση που μου έγινε και η οποία αποτελεί αναγνώριση του μεγάλου έργου που επιτελέστηκε στους Λειψούς τα τελευταία δώδεκα χρόνια, και από την άλλη, την απόφαση να αποχωριστώ τον τόπο όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα και αφιέρωσα κάθε ικμάδα της δύναμής μου.Η πρόταση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου. Τη θεωρώ αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας ενός ολόκληρου νησιού. Αναγνώριση των έργων που υλοποιήθηκαν, των δεκάδων παρεμβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να αλλάζουν τους Λειψούς για τα επόμενα χρόνια. Κυρίως όμως, τη θεωρώ μια ευκαιρία να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η φωνή των μικρών νησιών και της αυτοδιοίκησης μέσα στην κυβέρνηση, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.Δεν σας κρύβω ότι οι πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασής μου ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Πολλοί έσπευσαν να με συγχαρούν και να χαρούν για αυτή τη νέα πρόκληση. Άλλοι θεώρησαν, και δικαιολογημένα, ότι εγκαταλείπω το νησί σε μια κρίσιμη στιγμή. Κάποιοι ένιωσαν και τα δύο ταυτόχρονα.Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι καταλαβαίνω όλες αυτές τις σκέψεις και όλα αυτά τα συναισθήματα. Άλλωστε, τα ίδια ακριβώς συναισθήματα πέρασαν και από το δικό μου μυαλό. Στην τελική μου απόφαση, όμως, βάρυνε περισσότερο η πεποίθηση ότι οφείλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία προσφοράς σε ευρύτερο επίπεδο, εκπροσωπώντας τα νησιά μας και μεταφέροντας την εμπειρία της αυτοδιοίκησης εκεί όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις.Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους δημότες των Λειψών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς τη δική σας στήριξη, τίποτε από όσα πετύχαμε δεν θα είχε συμβεί. Η αγάπη που εισέπραξα αυτές τις ημέρες με συγκίνησε βαθιά και αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ανταμοιβή της πορείας μου.Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους όλων των θητειών με τους οποίους συμπορευτήκαμε, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους του Δήμου Λειψών. Παρά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, καταφέραμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε έναν δήμο που ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την επιτυχημένη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.Τις επόμενες ημέρες θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκλογή του νέου ή της νέας Δημάρχου Λειψών. Μέλημά μου στο μεταβατικό αυτό διάστημα είναι να γίνει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση για κάθε θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη: για τα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, για τις χρηματοδοτήσεις, τις μελέτες, τις συνεργασίες και τις δράσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον του νησιού μας.Θέλω να γνωρίζει ο επόμενος ή η επόμενη Δήμαρχος ότι η εμπειρία, η γνώση και η αγάπη μου για τον τόπο θα βρίσκονται πάντοτε στη διάθεσή του/της. Άλλωστε, ο απογαλακτισμός μου από αυτή τη θέση και από τους Λειψούς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Οι Λειψοί θα βρίσκονται πάντοτε στην καρδιά και στο μυαλό μου, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πολύ απλά δεν αλλάζουν ποτέ.

Παράλληλα, θέλω να απευθύνω μια θερμή παράκληση προς όλους τους δημότες μας: να στηρίξετε με την ίδια αγάπη, την ίδια εμπιστοσύνη και την ίδια διάθεση συνεργασίας τον νέο ή τη νέα Δήμαρχο. Το έργο που αναλαμβάνει είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ειδικά κατά το πρώτο διάστημα θα χρειαστεί τη συμπαράσταση όλων μας, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεγάλη πορεία προόδου που έχουμε χαράξει για το νησί μας.



Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, γιατί πάνω από πρόσωπα και αξιώματα βρίσκεται πάντοτε ο κοινός μας στόχος: η πρόοδος των Λειψών, η ευημερία των κατοίκων τους και η προκοπή της πατρίδας μας.

Από τη νέα μου θέση δεν θα δώσω υποσχέσεις. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι πάντοτε προτιμούσα τα αποτελέσματα από τα λόγια. Μπορώ όμως να δεσμευτώ ότι τα ίδια χαρακτηριστικά που καθοδήγησαν τη μέχρι σήμερα πορεία μου —η εργατικότητα, η επιμονή, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα— θα συνεχίσουν να διέπουν κάθε μου ενέργεια ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.



Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους δημάρχους των νησιών μας ότι γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γνωρίζω ποια προβλήματα μπορούν να περιμένουν και ποια απαιτούν άμεσες λύσεις. Ο πραγματικός πόνος των νησιωτικών κοινωνιών θα είναι και δικός μου πόνος και θα αποτελεί οδηγό της δράσης μου.

Αισθάνομαι, τέλος, την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από όσους ενδεχομένως αδίκησα κατά την άσκηση των καθηκόντων μου. Είναι βέβαιο ότι σε μια μακρά διαδρομή έγιναν λάθη και παραλείψεις. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση ή σκοπιμότητα πίσω από αυτά.



Έχω πλήρη επίγνωση ότι η απόφασή μου αυτή εμπεριέχει προσωπικό ρίσκο. Αφήνω μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια στους Λειψούς και εισέρχομαι σε ένα νέο, απαιτητικό και σε μεγάλο βαθμό άγνωστο περιβάλλον. Ωστόσο, πίστεψα ότι η στιγμή απαιτούσε τόλμη και ευθύνη.



Εύχομαι η επιλογή αυτή να δικαιώσει τις προσδοκίες όσων με εμπιστεύτηκαν και να αποδειχθεί χρήσιμη για τα νησιά μας και την πατρίδα μας. Οι Λειψοί ήταν, είναι και θα παραμείνουν το σπίτι μου. Η σχέση μας δεν τελειώνει σήμερα. Απλώς συνεχίζεται από ένα διαφορετικό μετερίζι.



Σας ευχαριστώ για όλα.

Με βαθιά εκτίμηση, ΦΜ».