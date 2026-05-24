«Πέσε κάτω, πέσε κάτω»: Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου κατέγραψε τους πυροβολισμούς και τον πανικό
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Πυροβολισμοί Μυστικές υπηρεσίες Ντόναλντ Τραμπ

«Πέσε κάτω, πέσε κάτω»: Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου κατέγραψε τους πυροβολισμούς και τον πανικό

«Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσε η επίθεση

«Πέσε κάτω, πέσε κάτω»: Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου κατέγραψε τους πυροβολισμούς και τον πανικό
Πυροβολισμοί έπεσαν το απόγευμα του Σαββάτου έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ένας 21χρονος προσπάθησε να εισέλθει στο συγκρότημα μέσω σημείου ελέγχου. Οι άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να σκοτωθεί, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά την αποτυχία του δράστη να εισέλθει στο Λευκό Οίκο, σήμανε συναγερμός εντός και εκτός του συγκροτήματος, με τους δημοσιογράφους να παραμένουν για 40 λεπτά σε lockdown στην αίθουσα τύπου.

Παρά το γεγονός ότι ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο Λευκό Οίκο, η επίθεση προκάλεσε πανικό και σήμανε αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο ενημερώθηκαν να παραμείνουν καλυμμένοι, με αποτέλεσμα να τεθούν σε lockdown 40 λεπτών στην αίθουσα τύπου, μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για συνέχιση της εργασίας τους.

Η ανταποκρίτρια του ABC News, Σελίνα Ουάνγκ, βρισκόταν σε διαδικασία γυρίσματος βίντεο για τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του δικτύου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, κατέγραψε το συμβάν με το κινητό της, ξαπλωμένη στο έδαφος για προστασία. Στο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X δείχνει την ένταση της στιγμής και κάποιος να της φωνάζει «Πέσε κάτω, πέσε κάτω». «Ακούγονταν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας το σοκ που προκάλεσε η επίθεση.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα κίνητρα του δράστη και τυχόν συνεργούς, ενώ η ασφάλεια γύρω από τον Λευκό Οίκο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης