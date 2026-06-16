Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε και κρύφτηκε σε ρεματιά για να γλιτώσει το αλκοτέστ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη τροχαίο

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε και κρύφτηκε σε ρεματιά για να γλιτώσει το αλκοτέστ

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πυλαία - Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε και κρύφτηκε σε ρεματιά για να γλιτώσει το αλκοτέστ
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Σε κατάφυτη ρεματιά κατέφυγε 57χρονος, προκειμένου να κρυφτεί και να αποφύγει τροχονομικό έλεγχο, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, όμως, περίπου 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (μέτρηση με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα «έδειξε» 1,16 mg/l).

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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