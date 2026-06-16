Φρίκη στο Βιετνάμ: Κύκλωμα έκλεβε γάτες και τις διέθετε για κατανάλωση, εντοπίστηκαν κατοικίδια νεκρά μέσα σε πάγο

Είχαν νεκρές γάτες μέσα σε πάγο

Οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι παγίδευαν γάτες για τρία χρόνια σε όλο το νότιο Βιετνάμ. Τουλάχιστον 40 από τα κλεμμένα ζώα έχουν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Humane World for Animals, χαιρετίζοντας μια «αποφασιστική επιχείρηση που έσωσε τις ζωές τόσων πολλών ζώων».

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