Εύθραυστη ισορροπία στη G7: Ο... ευδιάθετος Τραμπ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στη Γαλλία με νέα διαπραγματευτικά χαρτιά