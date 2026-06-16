Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Εύθραυστη ισορροπία στη G7: Ο... ευδιάθετος Τραμπ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Εύθραυστη ισορροπία στη G7: Ο... ευδιάθετος Τραμπ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στη Γαλλία με νέα διαπραγματευτικά χαρτιά
Στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, το αλπικό θέρετρο όπου πραγματοποιείται φέτος η σύνοδος των ηγετών της G7, τα… άγχη των συμμετεχόντων ήταν δύο: το πρώτο, εάν θα βρισκόταν στην ώρα του ο πρόεδρος Τραμπ και το δεύτερο, ποια θα είναι η διάθεσή του.
Με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει ένα ιστορικό…. προσβολών που λίγο έχει λείψει να τινάξει τη σύνοδο στον αέρα (ακόμα και τη χρησιμότητα της G7 αυτή καθεαυτή έχει αμφισβητήσει ο Τραμπ), ο οικοδεσπότης, Εμάνουελ Μακρόν, έκανε τα πάντα για να έχει έναν ευδιάθετο Τραμπ απέναντί του. Μέχρι και που μετέθεσε μια ώρα αργότερα τη σύνοδο για να γιορτάσει ο Τραμπ τα 80ά του γενέθλια, παρακολουθώντας αγώνα UFC στο Λευκό Οίκο.
Έστω και αν πριν φτάσει στο Εβιάν, είχε δηλώσει ότι «δεν έχω άλλη επιλογή» από το να επιβάλλει δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά αν το Παρίσι δεν ενδώσει στην επιθυμία του να καταργήσει τον φόρο 3% στους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες. «Δεν πάει έτσι», είπε ο Μακρόν, απορρίπτοντας την απειλή.
Και στους δημοσιογράφους μίλησε λίγο, αποκαλύπτοντας πάντως ότι το ένα από τα δύο «hot» πρόσωπα της μέρας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, του τηλεφώνησε για να του πει «χρόνια πολλά».
Το έτερο πρόσωπο της μέρας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στο Εβιάν. Αυτή τη φορά, θα καθίσει απέναντι στον Αμερικανό ομόλογό του, έχοντας αυτό που ο Τραμπ έλεγε ότι του λείπει. «Τα χαρτιά» που του δίνουν μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε μια συζήτηση για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.
Την ίδια ώρα που το Εβιάν υποδεχόταν τους ηγέτες της G7, στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ξεκινούσαν επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά που έχει στα χέρια του ο Ζελένσκι, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καθυστερήσεων λόγω του μπλοκαρίσματος από την Ουγγαρία.
«Σήμερα κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Εβιάν. «Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Το Κίεβο τήρησε τις υποχρεώσεις του και τώρα πρέπει να το κάνει και η ΕΕ».
Ο Ζελένσκι υπερηφανεύεται ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η Ουκρανία θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση.
«Η Ουκρανία κρατά την πρώτη γραμμή και μάλιστα ανακτά εν μέρει εδάφη», λέει, προς επίρρωση τούτου η φον ντερ Λάιεν.
«Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία αισθάνεται την πίεση και την καταπόνηση. Οι κυρώσεις μας είναι δριμύες και έχουν βαθύ αντίκτυπο». Οι Ευρωπαίοι διατηρούν αυτή την πίεση, διευρύνοντας τη στήριξη στην Ουκρανία και αυξάνοντας τις κυρώσεις στη Ρωσία, με βασικό στόχο να ωθήσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προς ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Το ερώτημα τώρα, είναι πώς θα δεχτεί αυτά τα «χαρτιά» του Ζελένσκι ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και κυρίως τι έχει να κομίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να ακούσουν προσεκτικά την περιγραφή του σχετικά με την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ο οποίος σίγουρα δεν μίλησε μαζί του μόνο για τα γενέθλιά του.
Το αν θα υπάρξει ένταση, θα το δούμε, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει τη σφραγίδα του στη σύνοδο των G7, επισκιάζοντάς τη με την ανακοίνωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν και με μια δέσμευση ότι ως την Πέμπτη τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει- χρονοδιάγραμμα πάντως που αμφισβητούν οι Ευρωπαίοι- κάτι που δεν αρέσει ιδιαιτέρως στον πρόεδρο Τραμπ.
Τώρα, στο δεύτερο θέμα στο οποίο στρέφεται το ενδιαφέρον στη G7,την άλλη ειρηνευτική συμφωνία, αυτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Τραμπ θα θελήσει να βάλει τη δική του «σφραγίδα».
Με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει ένα ιστορικό…. προσβολών που λίγο έχει λείψει να τινάξει τη σύνοδο στον αέρα (ακόμα και τη χρησιμότητα της G7 αυτή καθεαυτή έχει αμφισβητήσει ο Τραμπ), ο οικοδεσπότης, Εμάνουελ Μακρόν, έκανε τα πάντα για να έχει έναν ευδιάθετο Τραμπ απέναντί του. Μέχρι και που μετέθεσε μια ώρα αργότερα τη σύνοδο για να γιορτάσει ο Τραμπ τα 80ά του γενέθλια, παρακολουθώντας αγώνα UFC στο Λευκό Οίκο.
Απ’ ό,τι φαίνεται, το σχέδιο του Μακρόν έχει «πιάσει» (εάν εξαιρέσει κανείς τους αντι-G7 διαδηλωτές που έσπασαν καταστήματα και έκαψαν ένα Tesla). Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στην ώρα του στο Εβιάν και δεν έκανε τα συνηθισμένα προσβλητικά σχόλια για τον πρόεδρο Μακρόν (ή για τους άλλους ηγέτες), όπως για παράδειγμα όταν έλεγε ότι αναρρώνει από τα… κροσέ της συζύγου του, ή όταν ειρωνευόταν τον Βρετανό Κιρ Στάρμερ ότι «δεν είναι δα κι ο Τσόρτσιλ», ή όταν χαρακτήριζε «ανέντιμο κι αδύναμο» τον Καναδό Τζαστίν Τριντό. Αντίθετα, είχε μια πολύ θερμή και αμήχανα παρατεταμένη χειραψία με τη Μπριζίτ Μακρόν.
Trump does his weird handshake tug of war with Brigitte Macron pic.twitter.com/b4LZpg2sly— Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2026
Έστω και αν πριν φτάσει στο Εβιάν, είχε δηλώσει ότι «δεν έχω άλλη επιλογή» από το να επιβάλλει δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά αν το Παρίσι δεν ενδώσει στην επιθυμία του να καταργήσει τον φόρο 3% στους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες. «Δεν πάει έτσι», είπε ο Μακρόν, απορρίπτοντας την απειλή.
Και στους δημοσιογράφους μίλησε λίγο, αποκαλύπτοντας πάντως ότι το ένα από τα δύο «hot» πρόσωπα της μέρας, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, του τηλεφώνησε για να του πει «χρόνια πολλά».
Το έτερο πρόσωπο της μέρας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα στο Εβιάν. Αυτή τη φορά, θα καθίσει απέναντι στον Αμερικανό ομόλογό του, έχοντας αυτό που ο Τραμπ έλεγε ότι του λείπει. «Τα χαρτιά» που του δίνουν μια καλύτερη διαπραγματευτική θέση σε μια συζήτηση για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.
Την ίδια ώρα που το Εβιάν υποδεχόταν τους ηγέτες της G7, στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ξεκινούσαν επίσημα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά που έχει στα χέρια του ο Ζελένσκι, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καθυστερήσεων λόγω του μπλοκαρίσματος από την Ουγγαρία.
«Σήμερα κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Εβιάν. «Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός», συμπλήρωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Το Κίεβο τήρησε τις υποχρεώσεις του και τώρα πρέπει να το κάνει και η ΕΕ».
Ο Ζελένσκι υπερηφανεύεται ότι τουλάχιστον στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, η Ουκρανία θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση.
«Η Ουκρανία κρατά την πρώτη γραμμή και μάλιστα ανακτά εν μέρει εδάφη», λέει, προς επίρρωση τούτου η φον ντερ Λάιεν.
«Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία αισθάνεται την πίεση και την καταπόνηση. Οι κυρώσεις μας είναι δριμύες και έχουν βαθύ αντίκτυπο». Οι Ευρωπαίοι διατηρούν αυτή την πίεση, διευρύνοντας τη στήριξη στην Ουκρανία και αυξάνοντας τις κυρώσεις στη Ρωσία, με βασικό στόχο να ωθήσουν τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προς ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Το ερώτημα τώρα, είναι πώς θα δεχτεί αυτά τα «χαρτιά» του Ζελένσκι ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και κυρίως τι έχει να κομίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να ακούσουν προσεκτικά την περιγραφή του σχετικά με την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ο οποίος σίγουρα δεν μίλησε μαζί του μόνο για τα γενέθλιά του.
Το αν θα υπάρξει ένταση, θα το δούμε, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θέλησε να βάλει τη σφραγίδα του στη σύνοδο των G7, επισκιάζοντάς τη με την ανακοίνωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν και με μια δέσμευση ότι ως την Πέμπτη τα Στενά του Ορμούζ θα έχουν ανοίξει- χρονοδιάγραμμα πάντως που αμφισβητούν οι Ευρωπαίοι- κάτι που δεν αρέσει ιδιαιτέρως στον πρόεδρο Τραμπ.
Τώρα, στο δεύτερο θέμα στο οποίο στρέφεται το ενδιαφέρον στη G7,την άλλη ειρηνευτική συμφωνία, αυτή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρείται βέβαιο ότι ο κ. Τραμπ θα θελήσει να βάλει τη δική του «σφραγίδα».
Άλλωστε το έκανε στο θέμα του Ιράν, καθώς η ανακοινωθείσα προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι μια «πολύ δαπανηρή» αντιπαράθεση θα μπορούσε τελικά να τερματιστεί και ότι το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει ξανά.
Ενώ η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, οι λεγόμενοι E4, έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, η φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα εξαρτηθεί από μετρήσιμες αλλαγές επί τόπου και επέμεινε σε αυστηρούς όρους πριν από τη χαλάρωση των κυρώσεων.
Ενώ η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, οι λεγόμενοι E4, έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, η φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα εξαρτηθεί από μετρήσιμες αλλαγές επί τόπου και επέμεινε σε αυστηρούς όρους πριν από τη χαλάρωση των κυρώσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα