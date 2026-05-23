Τραγωδία στη Φλόριντα: Πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονη που κρατούσε αγκαλιά το σκυλάκι της, βίντεο
Μια 50χρονη γυναίκα στη Φλόριντα έχασε τη ζωή της όταν δύο πίτμπουλ της επιτέθηκαν, ενώ προσπαθούσε να σώσει τον μικρό της σκύλο. Ο σύζυγός της περιέγραψε με φρίκη τα τελευταία λεπτά της συζύγου του λέγοντας ότι «δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα στο μυαλό μου».

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο Ντόνελ Σμιθ επέστρεψε στο σπίτι του λίγο μετά τη 1 μ.μ. και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και ο μικρός τους σκύλος δεν βρίσκονταν εκείΛίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις κραυγές της και είδε τους δύο πίτμπουλ να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, η 50χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Το ανατριχιαστικό βίντεο λίγο πριν τη φονική επίθεση στη Φλόριντα

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί και καταγράφηκε από κάμερα γείτονα λίγα λεπτά πριν την επίθεση δείχνει τη γυναίκα να περπατά κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της σκύλο, μόλις λίγα βήματα πριν τη φρικτή επίθεση από τα πίτμπουλ, όπως αναφέρει το FOX35.

Florida woman attacked, killed by 2 neighborhood dogs

Γείτονες καταγγέλουν ότι τα δύο σκυλιά ήταν γνωστά για την επιθετική τους συμπεριφορά και ότι συχνά αφήνονταν χωρίς επίβλεψη. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είχε προσπαθήσει να βοηθήσει ένα από τα ζώα όταν το κολάρο του είχε κολλήσει σε φράχτη, πριν δεχτεί την επίθεση.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα δύο πίτμπουλ έχουν κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ζώων.
