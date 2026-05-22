Νέο βίντεο με UFO από την Ελλάδα έδωσαν οι Αμερικανοί στη δημοσιότητα - Μυστήριο άγνωστο αντικείμενο σε σχήμα διαμαντιού

3/ PR052: "UAP USO Formation [CALLSIGN] (Mission)."



This is the over-water formation case.



The official description says four areas of contrast move across the frame, then the video cuts through multiple zoom and contrast views as the sensor keeps trying to hold the formation. pic.twitter.com/DxlD1s3yVb — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

5/ PR054: "Spherical UAP Erratic movement [CALLSIGN] (Mission) 2022."



EUCOM, August 2022.



The story here is pursuit. The sensor keeps trying to track a spherical object as it moves in and out of frame. The government title calls it erratic movement. pic.twitter.com/D1w98gJLL0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

6/ PR055: "Spherical UAP over AFG in and out of clouds 23 Nov 2020."



Afghanistan, November 2020.



A spherical object appears near the top left, moves across the frame, and disappears into the background. The upload shows the passage zoomed, sharpened, slowed, motion-tracked,… pic.twitter.com/h3JpVDtX1L — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

8/ PR067: "Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water."



Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO.



The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα κάνουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Τα αντικείμενα αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου ενώ στην συνέχεια η ταχύτητά τους αυξάνεται δυσκολεύοντας την καταγραφή τουςΟκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόνο 21 δευτερόλεπτα, αλλά η μεταφόρτωση επαναλαμβάνει την προβολή της διέλευσης του αντικειμένου δύο φορές σε χαμηλότερες ταχύτητεςΑύγουστος 2022: Αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα. Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου με αποτέλεσμα η κάμερα να το «καταδιώκει».Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020: Ένα σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Κινείται κατά μήκος του καρέ και εξαφανίζεται στο φόντο.Σφαιρικό αντικείμενο πάλλεται πάνω στο νερό. Ενώ αρχικά διακρίνεται ως λάμψη, το αντικείμενο συνεχίζει να «αναβοσβήνει» και να κινείται στο νερό για περισσότερο από τρία λεπτά.Σφαιρικό αντικείμενο βρίσκεται κοντά σε υποβρύχιο, τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό. Το σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται σε πολλαπλές περιοχές γύρω από το υποβρύχιο.«Το Υπουργείο Πολέμου και οι συνεργαζόμενοι φορείς μας εργάζονται ενεργά για την τρίτη δημοσίευση των αρχείων UAP, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον» σημειώνεται στην ανακοίνωση.Σε δήλωσή του, ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως το Υπουργείο Πολέμου συνεργάζεται στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ «για να επιφέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούν εδώ και καιρό δικαιολογημένες εικασίες - και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να το δει μόνος του. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων καταδεικνύει την ένθερμη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».