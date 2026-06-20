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Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για επικείμενα, μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του
Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για επικείμενα, μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της δυτικής Σιβηρίας, ο στόχος «ήταν και πάλι ένα διυλιστήριο πετρελαίου, είναι αποτελεσματικό», πρόσθεσε
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ρωσικές επιθέσεις σχεδιάζουν μια μαζική επίθεση στην Ουκρανία και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
«Απόψε και τις επόμενες ώρες, είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε τους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε ο Ζελένσκι στο βαρδινό διάγγελμά του. «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, φροντίστε τον εαυτό σας», πρόσθεσε.
Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους έξι.
Ο Φεντόροφ έκανε λόγο για εννέα πλήγματα στην πόλη και εξέφρασε ανησυχίες ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού που «έφτασαν στην περιφέρεια Τιουμέν», σε μια απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Ο στόχος «ήταν και πάλι ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Είναι αποτελεσματικό», πρόσθεσε.
Ο κυβερνήτης του Τιουμέν ωστόσο υποστήριξε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε την επίθεση στο διυλιστήριο.
«Απόψε και τις επόμενες ώρες, είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε τους αεροπορικούς συναγερμούς», είπε ο Ζελένσκι στο βαρδινό διάγγελμά του. «Οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, φροντίστε τον εαυτό σας», πρόσθεσε.
Λίγο νωρίτερα, ο Ουκρανός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε μέσω του Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους έξι.
#Zelenskiy warns of imminent large-scale #Russian attack on #Ukraine#Sharjah24 https://t.co/oYcfG4SoaL pic.twitter.com/mD35QFE8au— الشارقة24 (@sharjah24) June 20, 2026
Ο Φεντόροφ έκανε λόγο για εννέα πλήγματα στην πόλη και εξέφρασε ανησυχίες ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίων.
Ουκρανικό πλήγμα στο ΤιουμένΟ Ζελένσκι είπε επίσης ότι ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της δυτικής Σιβηρίας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού που «έφτασαν στην περιφέρεια Τιουμέν», σε μια απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.
Our long-range sanctions have reached Russia’s Tyumen region – another oil-processing facility, over 2,000 kilometers from our state border. An effective strike.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026
The job was carried out by the new, upgraded FP drones that can now reach targets at distances of 3,000 kilometers.… pic.twitter.com/jmsYjaD1uH
Ο στόχος «ήταν και πάλι ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Είναι αποτελεσματικό», πρόσθεσε.
Ο κυβερνήτης του Τιουμέν ωστόσο υποστήριξε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε την επίθεση στο διυλιστήριο.
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