«Να μην επιχειρήσει κανείς τη διέλευση»: Το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ηχητικό
«Να μην επιχειρήσει κανείς τη διέλευση»: Το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ηχητικό
Σε ηχητικό μήνυμα ακούγεται μια φωνή να καλεί τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση, ενώ σαν αιτία για το κλείσιμο αναφέρει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας
Το φως της δημοσιότητας βλέπει το ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης ενημερώνουν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι εκ νέου κλειστά.
Συγκεκριμένα, ακούγεται μια φωνή να καλεί τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση, ενώ σαν αιτία για το κλείσιμο αναφέρει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.
Ακούστε το μήνυμα
«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».
Συγκεκριμένα, ακούγεται μια φωνή να καλεί τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση, ενώ σαν αιτία για το κλείσιμο αναφέρει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.
Ακούστε το μήνυμα
«Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».
IRGC Navy 📻 : "The Strait of Hormuz is closed"pic.twitter.com/eoHBAAVdFO https://t.co/cKGUKMK4ot— MenchOsint (@MenchOsint) June 20, 2026
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