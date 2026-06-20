Σκοτώθηκε στη Γάζα εικονολήπτης του Al Jazeera: Τρομοκράτη της Χαμάς τον αποκαλεί ο ισραηλινός στρατός
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζα Ισραηλινός στρατός Δημοσιογράφος Χαμάς Νεκροί

Σκοτώθηκε στη Γάζα εικονολήπτης του Al Jazeera: Τρομοκράτη της Χαμάς τον αποκαλεί ο ισραηλινός στρατός

«Ο εικονολήπτης του καναλιού Al Jazeera Live, ο συνάδελφός μας Άχμεντ Ουίσαχ, καθως και δύο άλλοι άνθρωποι, σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμός ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας» ανέφερε το κανάλι

Σκοτώθηκε στη Γάζα εικονολήπτης του Al Jazeera: Τρομοκράτη της Χαμάς τον αποκαλεί ο ισραηλινός στρατός
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Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ ανακοίνωσε απόψε ότι ένας δημοσιογράφος του σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο εικονολήπτης του καναλιού Al Jazeera Live, ο συνάδελφός μας Άχμεντ Ουίσαχ, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, είναι νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας» ανέφερε το κανάλι στον ισότοπό του.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε στη Γάζα έναν δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη της Χαμάς». Ο εκπρόσωπος του στρατού δεν παρουσίασε κάποιες αποδείξεις που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, όμως υποσχέθηκε ότι αργότερα θα δοθεί στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση «με περισσότερες λεπτομέρειες».



Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν νωρίτερα ότι εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.
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